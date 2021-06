Osasuna ficha a Budimir en propiedad por 8 millones hasta 2025

Actualizada 07/06/2021 a las 20:25

Osasuna ha fichado a Ante Budimir en propiedad. El club rojillo ha comunicado al Mallorca que ejecuta la opción de compra por 8 millones. Tenía de plazo hasta el 30 de junio.

El croata, concentrado con su selección para la Eurocopa, se convierte de esta forma en el fichaje más caro de la historia del club, superando los 3,5 millones que se pagaron por Dady en la década anterior. Budimir firma hasta 2025.

Según informa el club en su web, su cláusula será de 20 millones euros en LaLiga Santander y de 9 euros en LaLiga SmartBank y, como ya se recogía en el acuerdo de cesión firmado la temporada pasada, el Real Club Deportivo Mallorca se reserva un 25% en la plusvalía de una futura venta.

Budimir podrá así podrá cumplir su deseo de jugar con El Sadar lleno por la afición rojilla ya que en su primer curso en el club navarro ha tenido que conformarse con alegrar a los osasunistas por televisión.

Sus 12 goles, 11 de ellos en LaLiga Santander, han contribuido decisivamente a lograr el objetivo de la permanencia de forma holgada.

Tras formarse en la cantera del N. K. Radnik Velika Gorica, con el que dio el salto al fútbol profesional de su país, y jugar en el LASK Linz de Austria, H. N. K Gorica, Inter Zaprešic, N. K. Lokomotiva, F. C. St. Pauli, F. C. Crotone y Sampdoria F. C., Budimir ha explotado de forma definitiva en el fútbol español.

Llegó en enero de 2019 al Mallorca para anotar 6 goles en la segunda vuelta y ser un actor importante de su ascenso a Primera División.

Ya en la máxima categoría, marcó 13 dianas con los baleares antes de recalar en Osasuna en calidad de cedido.

Es uno de los siete futbolistas que han sido capaces de superar la decena de goles en LaLiga Santander en las dos últimas campañas junto a Messi, Benzema, Gerard Moreno, Luis Suárez, Iago Aspas y Roger.

Con esta incorporación Osasuna fortalece su proyecto deportivo con un delantero de alto nivel que en este momento se encuentra concentrado con Croacia para disputar la Eurocopa, un futbolista que, además de su valía deportiva, ha demostrado su profesionalidad y un rotundo compromiso con la entidad navarra.

