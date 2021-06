Jon Moncayola: "Espero que tengamos muchos éxitos colectivos"

Actualizada 08/06/2021 a las 16:11

Jon Moncayola espera tener “muchos éxitos colectivos” con Osasuna en los próximos años, tras renovar con el club hasta el año 2031.

“Estoy tremendamente feliz por esta renovación por muchos años para seguir defendiendo la camiseta que quiero. En todo momento mi predisposición ha sido seguir aquí”, han sido sus palabras en la rueda de prensa telemática en la que ha estado acompañado por el director deportivo Braulio Vázquez.

Para el mediocentro, Osasuna está trabajando en un proyecto “muy sólido” del que quería “formar parte”, tras completar una temporada “larga y complicada en muchos aspectos”.

“El anuncio ha llegado hoy porque he estado confinado, si no, hubiese sido unos días antes. En ningún momento me estaba haciendo de rogar”, ha indicado el canterano rojillo sobre una noticia muy esperada por todos los aficionados osasunistas.

Moncayola se siente “muy valorado” con una renovación por 10 años, en la que luchará por cumplir los objetivos de un proyecto asentado y comandado por un Jagoba Arrasate que cumplirá su tercera campaña en Primera División con Osasuna.

“Tentarme puede ser, pero convencerme no lo han conseguido. Si sigo aquí es porque quiero y porque me ha convencido más lo que me ofrecían aquí”, ha respondido al ser preguntado sobre las ofertas recibidas que finalmente no le han hecho cambiar de opinión.

Sobre el presunto interés del Athletic de Bilbao, Moncayola ha afirmado: “Tampoco he visto que hayan tenido más acercamiento del debido, y no me ha llamado Marcelino ni nadie para preguntar nada. Siempre he decidido dar prioridad a lo que hay aquí”.

“He intentado aislarme porque tampoco ha sido fácil para mí gestionar todo eso, el hecho de evadirme de las preguntas de familiares y amigos sobre mi futuro”, ha explicado con seguridad el número 27.

Sobre el consejo que le dio Arrasate para desarrollarse como futbolista, ha comentado: “Él me dio su punto de vista y creía que el mejor lugar para crecer iba a ser aquí”.

“Llevo aquí desde los 10 años y nunca había visto que se apostase tanto por la gente como se hace hoy en día. Ese es uno de los motivos por los que he decidido continuar, estoy encantado”, ha asegurado el jugador que el año que viene cumplirá 24 años.

Moncayola ha declarado que el objetivo de Osasuna es la permanencia, sin quitar ojo a “soñar alto” porque “los ingredientes son buenos y muchos para que la receta salga bien”.

El de Garínoain ha destacado la carrera de Patxi Puñal y ha añadido que hay que fijarse en gente como Oier o Roberto Torres, cuyos ejemplos deben servir de referencia para todos los canteranos que ascienden al primer equipo.

“Este año ha servido para asentarme en el primer equipo. Es cierto que el anterior estaba un poco verde a la hora de transmitir a la gente cómo era yo, y este curso he dado un paso al frente en ese sentido”, ha dicho el jugador.

Te puede interesar

Te puede interesar

Cada mañana en tu mail, toda la actualidad rojilla. Nuevos fichajes, actualidad del club y los jugadores, entrevistas... ¡Apúntate GRATIS al nuevo boletín de Osasuna de Diario de Navarra! Quiero recibirlo