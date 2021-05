El dilema de Manu Sánchez

Actualizada 15/05/2021 a las 06:00

El final de temporada también significa que los futbolistas cedidos deben regresar a sus clubes de origen. En esa tesitura se encuentra Manu Sánchez, que hará la pretemporada con el Atlético de Madrid a las órdenes del Cholo Simeone. Salvo sorpresa, no será hasta final de verano cuando Osasuna sepa si podrá contar o no con el lateral en una nueva fórmula de préstamo sin opción de compra. La entidad navarra confía en ello porque el futbolista ha rechazado el interés de otros clubes y quiere seguir defendiendo la elástica rojilla. O le aseguran un rol relevante en el Wanda o volverá a El Sadar siempre y cuando el técnico argentino no lo impida.

En este contexto, el jovencísimo lateral de 20 años se enfrenta este domingo a una situación compleja. Su actual equipo, Osasuna, disputa la penúltima jornada liguera ante el Atlético de Madrid, su club de origen. Además no será un partido cualquiera, ya que los colchoneros se juegan el título liguero. En el contrato de cesión, la entidad capitalina no introdujo ninguna cláusula del miedo, por lo que Manu Sánchez podría jugar mañana sin problemas. Será decisión del técnico Jagoba Arrasate, tras consultarlo con el futbolista, el hecho de que sea de la partida o no. Hoy entrará dentro de la convocatoria, pero está por ver si ocupa un puesto en el once titular.

UN AMOR DE VERANO

El romance de Manu Sánchez con Osasuna tuvo su primer capítulo el 14 de febrero de 2019. El lateral alternaba el filial con el primer equipo del Atlético de Madrid y debutó en Primera División ante los rojillos en el Wanda Metropolitano. Fue titular y disputó 63 minutos a buen nivel en el perfil zurdo. El técnico Simeone destacó su actuación tras el encuentro. “Le dijimos que a las 18:30 horas tenía un partido y que apagara el móvil. Trabaja muy bien con el B y me encantó en su primer partido. Es un chico que está creciendo y tiene una buena visión de juego”, confesó el argentino. Ese curso, el jovencísimo defensor jugó cuatro partidos ligueros más y despertó la atención de varios clubes. La entidad madrileña buscaba una cesión para no cortar la progresión de su canterano y los navarros entrenaron en escena.

La operación estaba casi cerrada hasta que Simeone cortó la negociación porque lo veía para competir por un puesto con Lodi. Se estrenó este curso a lo grande, con una asistencia a Luis Suárez en Balaídos. Sin embargo, no volvió a competir. Esto provocó que se acelerara su salida en el mercado invernal y Osasuna pudo, por fin, hacerse con los servicios del colchonero.

Manu Sánchez no tardó en demostrar su gran calidad y, cuatro partidos después de su debut, dio una asistencia a Calleri en Eibar. Su incidencia dentro del equipo se ha disparado y ya suma cuatro pases de gol en 17 partidos con la elástica rojilla. En Osasuna están encantados con su trabajo y, él, está feliz en Pamplona. La penúltima jornada liguera trae un dilema al bueno de Manu Sánchez.

LAS CIFRAS



7 partidos oficiales con el primer equipo del Atlético de Madrid ha jugado Manu Sánchez, desde su debut el 14/12/2019.



1 asistencia ha dado el lateral con el equipo colchonero. Fue el 17 de octubre de 2020 ante el Celta. Asistió a Luis Suárez.



17 partidos ha jugado Manu Sánchez desde su llegada a Osasuna. 15 han sido de Liga y dos de Copa del Rey.



4 asistencias suma el lateral con la elástica rojilla. Se han beneficiado de su pase Calleri, Moncayola, Barja y Budimir.

