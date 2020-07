Actualizada 11/07/2020 a las 06:00

La penúltima cita de la temporada en El Sadar llega con calma para Osasuna y ciertas urgencias para el Celta de Vigo. La gran temporada rojilla le deja en mitad de tabla, con los deberes más que hechos, y el equipo vigués, diseñado para pelear por Europa, todavía mira de cerca al descenso. El mundo al revés si se tiene en cuenta el poder económico de ambos clubes. Ante el Barça el jueves y el Mallorca para acabar, los rojillos podrían ser jueces por el descenso y el título.



Osasuna tiene como aliciente recuperar su versión después de haber caído ante el Betis. El sabor de boca fue amargo por el resultado y las sensaciones. El equipo se ha conjurado para hacer un esfuerzo extra cuando la “saturación” se apodera de la plantilla, en palabras de Jagoba Arrasate. Lógico. El calendario no da tregua y los rojillos venían de una gran racha que sirvió para certificar la permanencia. El zarpazo le facilita un final placentero y para disfrutar.

El estado de alerta se ha rebajado, las urgencias son para otros a una semana y tres partidos de que finalice el campeonato. Sin embargo, queda en juego el orgullo y un buen puesto en la clasificación. De ello depende el reparto televisivo.



Osasuna llegó el jueves a Pamplona procedente de Sevilla y ayer hizo su único entrenamiento en Tajonar para preparar el duelo. Se esperan numerosos cambios de piezas en la alineación para dar refresco.



ENRIC GALLEGO, LA NOVEDAD



En la lista de 23 futbolistas figura Enric Gallego, ya recuperado de sus problemas físicos. Es la única novedad respecto al encuentro en el Benito Villamarín. No llega a tiempo Rubén García, con molestias. Tampoco estarán Unai García, Rober Ibáñez, Marc Cardona y el Chimy Ávila por lesión. Repiten en la convocatoria los canteranos Javi Martínez, Aimar Oroz y Jose Hualde. Las numerosas bajas merman especialmente el ataque.



EL CELTA, CON EL TERCER PORTERO



El Celta, que ve el descenso a cuatro puntos, viajó sin sus dos porteros habituales, Rubén Blanco y Sergio Álvarez, lesionados. Jeison Murillo es baja por sanción.

Arrasate: “Queremos acabar lo mejor posible”



Jagoba Arrasate manifestó en la previa que su equipo quiere “terminar de la mejor manera posible” de cara a los tres últimos partidos que disputarán antes del año del centenario. El técnico vasco aseguró que la plantilla no está contenta con la imagen mostrada en la derrota ante el Betis y que ve al equipo “con ganas de volver a la senda” de lo que ha sido “durante toda la temporada”.



Sobre el Celta de Vigo, Arrasate aseguró que es parecido al Betis en el sentido de que “está por detrás en la clasificación de donde podrían estar” con jugadores “buenísimos que, si se ponen a jugar y tú no les incomodas, es prácticamente imposibles hacerles frente, por lo tanto, necesitamos nuestra mejor versión para tener opciones de ganar”.



SIN TIEMPO PARA ENTRENAR



“Seguro que la afición no está contenta con lo que vio el miércoles, pero sabemos que mañana (por hoy) a las 17:00 estará delante del televisor”, comentó el preparador antes de mencionar que “la gente no es consciente de lo duro que es competir cada tres días y más para equipos como el nuestro que no está habituado a ello”. Arrasate dijo sobre la exigencia del calendario que sus mejores partido se han producido cuando más tiempo han tenido para poder entrenar. “Vamos a intentar estar a la altura estos tres últimos partidos”, ha seguido Arrasate, quien espera “al mejor Celta” hoy. “Tenemos que incomodar mucho más al rival, pero con balón tenemos que exigirle más para que no esté bien”, apuntó como filosofía a seguir para tener opciones de puntuar.



ROBER, CON EL GRUPO



Sobre el estado de Rober Ibáñez y Rubén García, el entrenador de Berritua dijo sobre el primero que “ha completado la primera sesión con el grupo. En teoría está bien, pero a ver si puede acumular entrenamientos para la última semana”, antes de comentar sobre Rubén García que “sigue con esas molestias en la cadera y de momento no está para competir”.



Camiseta especial por los Sanfermines







Osasuna anunció este viernes que, frente al Celta de Vigo, jugará con una camiseta blanca con un pañuelo rojo impreso en el cuello en honor a las fiestas de San Fermín, que no han podido celebrarse este año a causa del coronavirus.

Se trata de un modelo similar al que lució el equipo la temporada pasada como tercera equipación, pero esta vez se podrá ver por la parte delantera el nudo del pañuelo y, por la trasera, el triángulo rojo del pañuelo con el escudo de Navarra. La indumentaria se ha diseñado por parte del club en sintonía con la marca Hummel, que dejará de tener relación con el club al término de la temporada, cuando comenzará la etapa con Adidas.



De este modo, Osasuna quiere dotar de mayor visibilidad a una celebración “que ha dado relieve internacional a Pamplona y a Navarra a lo largo de la historia y que este año por primera vez desde la guerra civil no ha podido celebrarse”, informó el club en su página web.

SE PONDRÁ A LA VENTA



La entidad rojilla comunicó que un número reducido de camisetas se pondrá a la venta a través de la tienda online del club en los próximos días y que tan solo la vestirán en el encuentro ante el Celta.