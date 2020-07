Fin a la etapa con Kirolbet: Osasuna rescinde el contrato con la casa de apuestas

Actualizada 10/07/2020 a las 06:00

Osasuna no lucirá la firma Kirolbet la próxima temporada. El club ha llegado a un acuerdo con la casa de apuestas para rescindir el contrato que unía a ambas partes por una temporada más, según apuntan fuentes del club. El anuncio oficial se producirá cuando acabe el curso con las valoraciones pertinentes. Mientras, la entidad rojilla busca otro patrocinador. Una marca que no podrá estar ligada al juego, por el sentir general que manifestó la asamblea de compromisarios y por ley. Ayer trascendió que el Gobierno va a endurecer las condiciones del Real Decreto que regulará las apuestas. Entre otros aspectos, quedará prohibido portar este tipo de empresas en la indumentaria.



Osasuna, en todo caso, recogió el guante de su masa social de suprimir las relaciones con Kirolbet por el peligro que entraña el juego en la sociedad, especialmente en los jóvenes. Luis Sabalza manifestó que iniciaría las negociaciones, que se han materializado desde el club en los últimos meses. Las conversaciones han sido fluidas y ha habido un acuerdo satisfactorio para concluir el acuerdo un año antes de lo previsto.



EL SENTIR DE LOS SOCIOS



En abril de 2018 se dio a conocer el acuerdo entre Kirolbet y Osasuna. Era por tres temporadas, hasta junio de 2021. Sin embargo, en los encuentros con compromisarios quedó patente el descontento por darle difusión a las apuestas. Incluso un grupo de socios presentó firmas para proponer el fin de este pacto porque atentaba “contra la buena imagen del club”.



En la última asamblea Luis Sabalza se comprometió a abordar este asunto. “Si así lo desea la asamblea dialogaremos con Kirolbet, pero hay que tener en cuenta que, en caso de una rescisión voluntaria, habría que pagar una indemnización que no está cuantificada. Esto nos podría llevar al juzgado si no se llega a un acuerdo. Hablaremos si es lo que quiere el órgano soberano”, señaló. “Esta junta directiva se sentará con Kirolbet para abordar una posible salida y rescisión de contrato”, ratificó el director general, Fran Canal. Ha habido acuerdo.



LA CAMISETA DEL CENTENARIO



La siguiente pregunta es cuál será el nuevo patrocinador. Ya se conoce que la marca de ropa será Adidas y no Hummel en otro nuevo ciclo. Falta por conocer la firma que aparecerá en la parte principal. La intención del club es no precipitarse. Será la camiseta del Centenario, algo que sin duda tiene un componente emocional añadido. Además Osasuna no quiere devaluar el precio de la parte principal de la indumentaria y pretende que la marca sea la adecuada en lo económico y social. De momento no hay nada cerrado.



EL DECRETO, EN EL FÚTBOL



Al club, por tanto, no le va a afectar directamente el decreto que regula la publicidad del juego y las apuestas ‘online’ porque ha finiquitado el pacto con Kirolbet. Ayer, el Gobierno remitió a la Comisión Europea una nueva versión del proyecto con una serie de medidas, como la prohibición de casas de apuestas en las camisetas, que endurecen el plan inicial. Tampoco los jugadores podrán publicitar el juego. Sí tendrá impacto de alguna manera la disminución general de ingresos que tendrá la industria del fútbol con esta nueva medida. También afectará a la publicidad en los estadios.



El nuevo escenario cambia el paso de 19 de los 20 equipos de Primera. Solo la Real Sociedad no tiene acuerdos con este tipo de empresas, aunque lleva en su camiseta un portal que recoge datos para poder apostar.



Los 19 conjuntos restantes de la máxima categoría tienen distintos acuerdos. Como patrocinador principal destacan el Alavés, Leganés, Levante (Betway), Sevilla (Marathonbet), Mallorca (Betfred), Granada (Winamax), Valencia (Bwin), además de Osasuna y su relación que durará con Kirolbet hasta que acabe esta campaña. Otros once mantienen vínculos comerciales. En Segunda tanto Girona (Marathonbet) como Sporting de Gijón (Interwetten) lucen casas de apuestas en la parte más visible de sus equipaciones. Se estiman pérdidas de 80 millones para los clubes.

EL DECRETO



Se prohíbe la difusión por parte de deportistas. Los deportistas no podrán patrocinar actividades relacionadas con el juego en estadios, instalaciones o recintos deportivos de cualquier tipo.



Solo de madrugada. Los anuncios de apuestas en radio, TV y plataformas de intercambio de vídeo únicamente podrán emitirse entre la 1.00 y las 5:00 horas. De esta manera se protegen las franjas más vistas por el público.



Sin bonos. Queda fuera de la ley las promociones de captación de clientes (bonos de bienvenida) cualesquiera que fueran las condiciones de la promoción, algo que se emplea de forma habitual para captar nuevos clientes.



No se admite publicidad en las camisetas. No será admisible el patrocinio en camisetas o equipaciones deportivas, algo que afecta a ocho equipos de Primera División, incluido Osasuna, que tienen actualmente en la zona principal de la indumentaria este tipo de firmas.



Protección a los menores. La publicidad de los operadores de juego no podrá ir dirigida directa o indirectamente a las personas menores de edad ni podrán ser destinadas a la persuasión o incitación al juego de este colectivo.



Advertencias. La publicidad deberá incluir la advertencia de que las personas menores de edad no podrán participar en actividades de juego, tipo “menores no”, “+18” o similar.



Adaptación progresiva de los contratos ya firmados. Los contratos de patrocinio en los que participen operadores de juego suscritos antes de la aprobación del real decreto se adaptarán a lo previsto en él en el plazo de tres meses desde su entrada en vigor.



En redes sociales evitando a los menores. Las entidades que publiciten a operadores de juego en redes sociales con perfil de usuario sólo podrán hacerlo en aquellas que dispongan de mecanismos para evitar que esas comunicaciones se dirijan a menores de edad.