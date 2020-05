El Villarreal se lleva gratis al tercer canterano en cinco años

10/05/2020 a las 06:00

La marcha de un cadete al Villarreal ha generado un profundo disgusto en Osasuna. Mario Gil, que este mes cumple 15 años, se marcha libre a final de temporada sin que la entidad de Castellón se haya puesto en contacto con el club rojillo como gesto de cortesía. “En ningún momento se han dirigido. Las cosas se pueden hacer de otra manera, aunque la operación estuviera hecha. Estamos muy dolidos”, apuntan en el club.



El malestar con esta situación también se manifiesta porque no ha habido opción de negociar con el entorno del jugador. Tajonar tenía intención de firmarle un contrato acorde a su proyección. Juega de extremo derecho o delantero y ha militado en el cadete B. Con 27 goles, ha sido el máximo anotador de la categoría. Es de Ribaforada y llegó a Tajonar procedente del Lourdes.



Es la tercera fuga al submarino amarillo en cinco años. En todos los casos se ha producido el mismo modus operandi. El club que preside Fernando Roig se aprovecha de que los jugadores que no han cumplido 16 años no tienen cláusula de rescisión y se lanza a las canteras con menos recursos, aprovechando su músculo financiero.



En 2015, se fue Nico Serrano (12 años) sin un acuerdo de por medio. Juega ahora en el Athletic juvenil y es internacional con las categorías inferiores de gran proyección. Dos años más tarde pasó algo similar con Jon García (14). Se marchó en edad infantil y sin negociaciones. Está en el juvenil B amarillo.



EN LA PANDEMIA



Mario Gil ha sido el siguiente y la indignación en Osasuna es evidente, comenzando por el presidente Luis Sabalza. Los hechos se han producido recientemente.



Los responsables de Tajonar se encuentran estos días comunicando a las familias y jugadores si continúan o no la temporada que viene. Lo hacen por teléfono por la pandemia. Dos días antes de que produjera la comunicación se recibió la llamada de César Jiménez (Promoesport) para informar de que era su representante. La agencia publicó en su web este 29 de abril que había incorporado a Gil.



Osasuna ya tenía dentro de sus planteamientos ofrecerle una propuesta como premio a su rendimiento y con vistas de colocarle una cláusula de rescisión cuando cumpliera los 16 años. Era uno de los cinco de la base que los técnicos habían detectado por su talento.



El día de las conversaciones con los jugadores del cadete B, la familia comunicó que habían recibido una propuesta en firme del Villarreal unas semanas antes. El club rojillo le mandó su oferta, también al agente, y la respuesta fue estaba muy lejos sobre la que había llegado del Mediterráneo, no solo en lo económico, dicen en el club.



“Creíamos que se podía hacer algo más para retenerlo. Le dijimos que nos trasladara qué quería y así analizarlo para poder hacer un esfuerzo”, señalan. “Era uno de los cinco de la base con los cuales íbamos a dar un pasito este año”.



La realidad es que Osasuna no ha podido recibir ese contraoferta, un hecho que ha molestado al club. “No nos ha dado la opción de negociar. No nos ha pedido nada. Lo tenía hecho. Es una pena por todo ese trabajo que ha tenido en Tajonar. Es un palo”. En este caso, Mario Gil lleva vinculado a Osasuna desde fútbol 8 y esta temporada una furgoneta le trasladaba desde su localidad hasta las instalaciones para entrenar tres días.



La familia defiende que ha pesado el proyecto de formación y deportivo que ofrece el Villarreal, sin priorizar el tema económico.



CASOS ANTERIORES



La marcha de canteranos es una tónica en clubes españoles de menos potencial. En Osasuna ha venido ocurriendo con chavales que dejaron Tajonar libres antes de los 16 años como fue el caso de Oihan Sancet (Athletic), Robert Navarro (Barcelona) o Iker San Vicente (Barcelona). Y retrocediendo en el tiempo, Julen Arellano (Barcelona), Isma López o Javi Eraso (Athletic). El año pasado ocurrió con Miguel Barandalla, que se incorporó al cadete del Athletic.



La dirección de Tajonar invierte su esfuerzo para que no se produzcan salidas no deseadas sin que los clubes pasen por caja. Sin poder competir a nivel económico y frente al deseo de agentes, intenta convencer a las familias de la importancia de seguir en el mismo entorno familiar y de amistades en edades tan jóvenes.



En Osasuna se pone en valor que hay jugadores que rechazan propuestas mejores por quedarse unos años en Tajonar y que cuando se han entablado conversaciones, ningún chaval se ha marchado.

“Nos roban jugadores”, dijo un enfadado Roig en 2019

El club amarillo se llevó a Nico Serrano (12 años) y Jon García (14 años) de Tajonar sin hablar con Osasuna. Ahora lo hace con Mario Gil (14 años). Lo paradójico del caso es que hace un año su presidente, Fernando Roig, se quejaba en una televisión de que precisamente a su club le quitaban jugadores. “Mientras no nos roben jugadores demostramos que tenemos una muy buena cantera. Es la mejor cantera de España. Por eso vienen a robarnos jugadores y por eso lo denuncio públicamente. Me parece fatal que los grandes clubes se dediquen a robar jugadores de 15 años. Barcelona, Athletic y Atlético de Madrid nos han robado uno cada uno”, sentenció entonces.