Lopetegui cree "bueno ganar de esta manera, pese al sufrimiento"

Actualizada 01/03/2020 a las 15:23

El técnico del Sevilla, Julen Lopetegui, dijo tras vencer por 3-2 con un gol en el tiempo añadido a Osasuna, que les empató un 2-0 con uno menos, que "es bueno ganar de esta manera después de jugar "con un hombre más y de lo sucedido en los últimos partidos en casa", aunque haya sido "con sufrimiento".



"Prefiero ganar de esta manera, es bueno ese chute final, la comunión con la gente. Era importante ganar en un momento muy complicado, y entiendo también a la afición, ganando 2-0 y con uno más, pero en el segundo tiempo todo se ha enrarecido y aparecen los fantasmas, el miedo, y cualquier detalle como un gol a balón parado hace que la cabeza empiece a funcionar", afirmó Lopetegui.



En la sala de prensa del Ramón Sánchez Pizjuán, el preparador sevillista admitió que en esa fase parecía que "ellos estaban con once" y su equipo "con diez", e insistió en que apareció "el miedo" y es algo que tienen que "superar", al ser "una oportunidad también para crecer porque ahí" tienen "un margen de mejora importante".



"Los chicos se merecían ganar y la afición tener una alegría. Me quedo con lo positivo y con seguir ganando aunque con sufrimiento, porque en el fútbol ganar sin sufrir es muy complicado. Hoy parece que se estaba dando, pero el recuerdo mental de los últimos partidos en casa no ha llevado a un escenario complejo", subrayó.



El guipuzcoano indicó que "la noticia triste" es la "lesión muscular" del brasileño Fernando Reges, que "parece que no es pequeña" y, aunque hay que "esperar a los próximos días", "es un jugador importante" y podrían "perderle por un tiempo" si bien confió en toda su plantilla y supondrá "la oportunidad para otros".



También justificó que hiciera seis cambios en el once porque sólo han tenido "dos días y medio" para preparar el choque, "una complejidad que hay que asumir", además de que "es bueno para el fondo de plantilla" y por tener "tantos partidos en tan poco tiempo", con lo que necesitan "energía nueva".



"Llevamos dos triunfos seguidos y era un partido complejo, porque veníamos de lo del jueves (ante el Cluj). Estamos contentos con los seis puntos y ahora a preparar el encuentro en el Wanda con bajas por lesión y sanción, pero seguro que sacaremos un equipo competitivo", aseveró.