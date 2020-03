Un gol en el descuento del Sevilla castiga la heroica reacción de Osasuna

Actualizada 01/03/2020 a las 14:18

El Sevilla ganó por 3-2 a Osasuna y se consolida en puestos de Liga de Campeones gracias a un gol del marroquí Youssef En-Nesyri en el tiempo añadido ante un conjunto rojillo que jugó 44 minutos con diez, por la expulsión del meta Sergio Herrera, y que con uno menos fue capaz de igualar un 2-0 adverso.



Tras un primer tiempo dominado por el Sevilla, que se fue al descanso con 2-0 con otro tanto de En-Nesyri y uno del argentino Lucas Ocampos, en el segundo los andaluces naufragaron y, con uno más por la roja a Herrera, vieron como Osasuna en una gran reacción les empató con diez por medio de Aridane y Roberto Torres, de penalti, aunque al final el marroquí evitó la derrota local.



Aun con objetivos distintos, la Champions para los andaluces y la permanencia para los navarros, ambos equipos querían resarcirse con un triunfo de sus malos partidos recientes, el 0-0 del Sevilla ante el Cluj con el que pasó sufriendo a octavos de la Liga Europa, con bronca de su afición, y el 0-3 encajado por Osasuna ante el Granada.



Ante la falta de gol y de ideas de los sevillistas, Julen Lopetegui revolucionó el once con hasta seis cambios (Sergi Gómez y Escudero atrás, Óliver Torres y el argentino Franco Vázquez en el medio y el luso Rony Lopes y el marroquí Youssef En-Nesyri arriba), y de inicio los hispalenses salieron con brío e intensidad.



En Osasuna, Jagoba Arrasate también varió su equipo con cuatro caras nuevas (el argentino Roncaglia, Lato, Roberto Torres y Arnáiz), manteniendo en punta a Enric Gallego, y desde muy pronto se vio que sus planes eran apretar con una presión alta al Sevilla.



Sin embargo, los sevillistas, que comenzaron mandando y con el control del choque, fueron capaces de superar la presión rojilla y armar ataques apoyado en la visión de Óliver, lo que pronto le dio sus frutos, tras un aviso de Escudero en un fuerte chut que Herrera desvió a córner, al marcar En-Nesyri el 1-0 a los 13 minutos.



El marroquí, que logró su tercer gol con el Sevilla -el segundo en Liga-, batió con un potente tiro cruzado con la zurda a Sergio Herrera tras recibir en el área después de un robo de balón de Óliver sobre Oier en el que los osasunistas pidieron falta, aunque el VAR validó el gol al no apreciar infracción ni fuera de juego.



El 1-0 descolocó a Osasuna, que vio cómo los locales buscaron sin éxito el segundo, al no controlar el argentino Lucas Ocampos un gran pase de Óliver en el ecuador de esta primera mitad, ni después al superar por arriba a Herrera y salir ligeramente alto el balón, ante un cuadro rojillo al que le costó mucho crear ocasiones.



Mediado este periodo, los navarros dieron un paso adelante y el Sevilla, coincidiendo con la lesión del brasileño Fernando y su relevo por el serbio Gudelj, perdió algo el control, pero Osasuna no tuvo claridad arriba y su bagaje se limitó a dos faltas lanzadas por Roberto Torres y un tiro flojo y sin peligro del serbio Darko.



Para más inri para los navarros, el conjunto de Lopetegui, tras un aviso de En-Nesyri con un disparo muy alto a cinco del descanso, amplió su botín al cabecear Ocampos un córner y hacer el 2-0, lo que supuso un gran mazazo para los visitantes justo en el inicio del tiempo añadido del primer tiempo.



En la reanudación, el Sevilla jugó con la tranquilidad de su ventaja y, aunque Arnáiz lo intentó con un remate ajustado que se marchó fuera por poco, se le allanó más el camino con la expulsión del meta visitante Sergio Herrera a los 54 minutos al darle al balón con un brazo fuera del área ante Ocampos en una ocasión manifiesta de gol.



El árbitro Del Cerro Grande le mostró la roja a instancias del VAR y tras consultar con la pantalla a pie de campo. Saltó al campo el meta Rubén Martínez por el mediocampista Arnáiz y Osasuna, lejos de venirse abajo por haberse quedado con diez, se creció y apretó al Sevilla hasta acortar distancias en el 64 al cabecear Aridane una falta botada por Roberto Torres.



El 2-1 descompuso al Sevilla, muy errático y que, con un hombre más, se dejó comer el terreno ante un equipo rojillo que, con un gran esfuerzo y mucha fe, siguió insistiendo ante el desconcierto de los locales, cada vez más nerviosos y con la grada pitando.



Y el descalabro para los hispalenses llegó a 16 del final, al pitar el árbitro penalti a favor de Osasuna, tras consultar con el VAR y ver la acción en la videopantalla a pie de campo, al dar un centro en el brazo de Escudero dentro del área.



La pena máxima la transformó Roberto Torres en el 2-2, lo que acrecentó el nerviosismo del Sevilla, que buscó el gol en la recta final, pero sin mucha claridad, aunque al final lo encontró al marcar En-Nesyri el 3-2 en el tiempo añadido, algo que no impidió que su afición, como el jueves ante el Cluj, le despidiera con una nueva bronca.