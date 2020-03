Arrasate: "Es una pena llevarnos este golpe tras empatar un 2-0 con diez"

Actualizada 01/03/2020 a las 15:03

Jagoba Arrasate, técnico de Osasuna, dijo tras perder por 3-2 en Sevilla, con un gol en el tiempo añadido, que es "una pena" que se lleven este "golpe grande" después de la "gran y meritoria reacción" que tuvo su equipo al empatar un 2-0 "jugando con diez", desde la expulsión en el 54 de su meta Sergio Herrera.



"Nos vamos con una sensación de pena. Cuando haces semejante esfuerzo y era un botín muy grande por cómo ha ido el partido, perderlo de esa manera en la prolongación, pues da mucha pena", admitió el vizcaíno en la sala de prensa del Sánchez Pizjuán.



Indicó que el Sevilla fue "superior en un primer tiempo" en el que su equipo no estuvo "cómodo", pues "no presionó bien", y que el inicio del segundo "fue esperanzador y, aunque con 2-0 y con la expulsión parecía que era imposible, ha llegado el gol en una reacción muy meritoria del equipo, que ha creído y ha logrado empatar con uno menos".



El entrenador rojillo destacó la respuesta de Osasuna en el segundo tiempo, "sobre todo por el escenario, pues remontar un 2-0 con diez al Sevilla es muy complicado", con lo que "el golpe que te llevas es grande" con la derrota en el tiempo añadido.



Arrasate aseguró que ahora le va "a dar" a su equipo "el cariño y la confianza que necesita, porque se lo merecen", para "preparar bien la semana y ser capaces de dar continuidad al segundo tiempo de hoy" en un "partido vital, muy importante", ante el Espanyol.



"Nos tenemos que reponer, recuperar fuerzas. En casa no estamos últimamente como nos gustaría, hay que retomar lo que es El Sadar y confío en mis jugadores y en que la gente entiende que es un partido muy importante y nos va a ayudar", recalcó.



Sobre las acciones que precisaron del VAR frente al Sevilla, la expulsión de Herrera y el penalti que supuso el 2-2 para Osasuna, señaló que no las ha visto, aunque "si han estado tanto tiempo debatiendo, con dudas", supone que "habrán sido jugadas no muy claras".

