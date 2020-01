Ángel Torres (Getafe): "Enric Gallego se va cedido a Osasuna"

Actualizada 28/01/2020 a las 08:08

El presidente del Getafe, Ángel Torres, confirmó la pasada noche del lunes 27 de diciembre la noticia que adelantó la edición digital de Diario de Navarra. Enric Gallego jugará cedido hasta final de temporada en Osasuna con opción de compra obligatoria de 2 millones en caso de permanencia. Lo hizo en una entrevista con José Ramón de la Morena en el programa El Transistor de Onda Cero. "Si no pasa nada en el reconocimiento médico de mañana (por hoy), Enric Gallego se irá cedido a Osasuna", confirmó, añadiendo que el Chimy Ávila fue objetivo azulón este verano. El argentino prefirió el proyecto rojillo que le presentó Braulio Vázquez. "En verano negociamos con el Chimy Ávila pero con Gallego ya firmado", afirmó.

"Vizcay se ha metido en un charco"

Ángel Torres también habló del 'caso Osasuna'. El exgerente Vizcay declaró ante el tribunal que la junta directiva había acordado comprar el Osasuna-Getafe de la temporada 2012-2013 con el pago de 400.000 euros que salieron de las arcas del club y que no llegaron a su destino. "No pongo la mano en el fuego por nadie pero dudo mucho que mis futbolistas estén implicados. Vizcay se ha metido en un charco que no tiene sentido; que dé nombres y apellidos si ha dado dinero a alguien; nosotros no tenemos nada que ver. Los directivos de Osasuna debieron sacar dinero del club pero parece que no se lo dieron a nadie y desde luego a Osasuna ese dinero no volvió", indicó Ángel Torres en el programa radiofónico.

Te puede interesar

Selección DN+