El juicio del caso Osasuna continúa este lunes con la declaración de Sabalza

Actualizada 26/01/2020 a las 11:31

El juicio por presunto amaño de partidos de fútbol que se celebra en la Audiencia Provincial de Navarra, el denominado 'caso Osasuna', se reanudará este lunes con la declaración como testigo del actual presidente de Osasuna, Luis Sabalza; el portavoz del club, Pedro Baile, y varios policías que han participado en la investigación.

En total son 11 los procesados y las penas solicitadas para ellos oscilan entre los 14 años y 4 meses de cárcel para el exgerente de Osasuna Ángel Vizcay y los 3 años para los agentes inmobiliarios Cristina Valencia y Albert Nolla, con peticiones de 14 años para el expresidente del club Miguel Archando y los exdirectivos Juan Pascual, Jesús Peralta y Sancho Bandrés, y de 4 para los exjugadores del Betis Amaya, Torres y Figueras y el expresidente de la Fundación Osasuna Diego Maquirriain.

El proceso judicial, que se prolongará hasta el 28 de febrero, comenzó el 20 de enero con la declaración del exgerente de Osasuna Ángel Vizcay, quien confesó el amaño de varios partidos de Primera de las temporadas 2012-2013 y 2013-2014.

Vizcay admitió pagos al Valladolid, Betis, Getafe o Español por ganar, empatar o perder contra Osasuna, aunque los exdirectivos del club solo admiten un pago de 400.000 euros al Betis por ganar al Valladolid.

De todas estas operaciones solo se juzgan en este proceso los 650.000 euros presuntamente abonados en total al Betis para determinar el resultado de dos partidos.

En la primera semana de juicio, Vizcay aseguró que nunca tuvo responsabilidades económicas de 2012 a 2014 y señaló que esas decisiones las tomaban personas como el tesorero o el contable, aunque el entonces tesorero, Sancho Bandrés, indicó en el juicio que él no libraba los pagos, no facturaba y no controlaba el movimiento de caja.

El expresidente del club, Miguel Archanco, volcó en su declaración las responsabilidades económicas en Vizcay y dijo que todas las retiradas de efectivo se hicieron a iniciativa del exgerente.

Los exjugadores del Betis Antonio Amaya, Jordi Figueras y Xabier Torres destacaron en su declaración que nunca han aceptado primas de terceros y justificaron de diferentes maneras, como una boda, la venta de un coche o la compra de una barca y un amarre, las retiradas de efectivo e ingresos en sus cuentas en la temporada 2013-2014.

El juicio continúa este lunes con la comparecencia de Sabalza, quien, en declaraciones a los medios de comunicación, ha remarcado que "no están juzgando a Osasuna, sino a unos señores que estuvieron en Osasuna y a unos futbolistas que, al parecer, llegaron a un acuerdo con ellos”.

Sobre los exdirectivos rojillos imputados en el juicio por supuestos amaños de partidos, ha señalado que "se llevaron el dinero, y ahora tratan de justificar en qué lo emplearon".

En este sentido Osasuna reclama a los procesados 2,5 millones de euros como responsabilidad civil, mientras que el juez instructor cifra en 2,2 millones el dinero desaparecido de las arcas del club.

