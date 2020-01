Abrazo a la victoria

18/01/2020 a las 06:00

Ha pasado demasiado tiempo. Casi un mes sin fútbol en El Sadar, donde Osasuna no gana desde el pasado 2 de noviembre, convierten el duelo ante el Valladolid en la oportunidad perfecta. En total no gana en Liga desde hace mes y medio. Un rival directo que no atraviesa su mejor momento parece un contexto propicio siempre y cuando el equipo de Jagoba Arrasate recupere la consistencia perdida en el final de la primera vuelta. A Osasuna le vienen dos citas seguridad en casa -la próxima ante el L

Selección DN+