Jagoba Arrasate pide “retomar la solidez de El Sadar”

17/01/2020

El técnico Jagoba Arrasate ha considerado “muy importante” el encuentro ante el Valladolid, cita en la que Iñigo Pérez será el lateral izquierdo tal y como ha avanzado el entrenador.

La convocatoria

"No es para romperse la cabeza por lo menos. Son los 18 disponibles, más Kike Barja que ya está asomando".

El Valladolid, rival directo

"Durante la primera vuelta hemos estado parejos. Tenemos ganas de jugar en El Sadar, donde hace un mes que no jugamos y dos que no ganamos. Necesitamos recuperar esa solidez de El Sadar. Una victoria nos daría mucho aire, es un partido más importante de lo que parece".

Baja de Estupiñán

"Ha jugado casi todos los minutos quitando los del día de la Real. Es una baja sensible porque lo ha jugado todo y porque resulta que Toni Lato está lesionado. Son dos bajas de golpe. Roncaglia también está sancionado. No tengo que romperme la cabeza en esa posición".

Iñigo Pérez será el recambio

"No es una posición nueva para él, interpreta bien el juego y aunque sea mediocentro se adapta a otras posiciones. Mañana jugará en el lateral, sí".

¿Qué supone la ausencia de Estupiñán?

"El recorrido de Estupiñán no lo tiene nadie en la Liga. Son dos jugadores muy diferentes. Iñigo nos puede dar alguna variante más en la salida de balón, a nivel posicional también, pero no tiene ese arranque y explosividad".

La decisión del TAD sobre Oier

"No depende de nosotros, cuando llegue llegará. Contamos con Oier para mañana. La intuición o extraoficialmente pensamos que no va a ser esta semana".

La importancia de ganar al Valladolid

"Dentro somos conscientes de que vivimos una situación que nos va a marcar hacia dónde vamos. Podemos afianzarnos o meternos en un problema también. Tenemos que retomar lo que es El Sadar. Venimos de encajar cuatro goles, el día del Sevilla recibimos uno pero Juan fue el mejor, dos el día del Athletic. Hay que cambiar esa dinámica y retomar las cosas positivas. Ganar sería muy importante".

Fallos defensivos

"Tenemos que cometer menos errores, el equipo ha tenido fallos individuales de bulto. Eso se paga, tenemos que acercarnos a nuestra mejor versión".

Análisis de esos errores

"Si el equipo encaja y vuelve a encajar, digo: “Jagoba, espabila”. Lo primero. Puede ser que las líneas estén juntas o no, que haya ayuda o no, que haya errores, un despeje malo... Hay más errores individuales que en cadena. Tenemos que ser más agresivos y contundentes. No podemos perder el respeto a la competición y estar con las orejas tiesas, sobre todo en defensa".

El rival

"Es un equipo muy fiable desde que llegó Sergio. Es dinámico, bien estructurado, con gente ofensiva pero que defiende bien. Unal y Guardiola se complementan bien en ataque. Es un equipo bien trabajado tácticamente".

