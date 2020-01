La llegada de otro punta al Getafe abre la puerta a Enric Gallego

Actualizada 17/01/2020 a las 08:53

Enric Gallego se está quedando sin sitio en el Getafe. Al menos eso se deduce tras el último movimiento de la dirección deportiva azulona que capitanea el exrojillo Ángel Martín González. Este jueves trascendió que ha fichado a Deyverson, delantero del Palmeiras. Llega cedido con opción de compra de 5,5 millones condicionada a meterse en Europa, jugar el 50% de los partidos y marcar 10 goles.



Con esta incorporación, Pepe Bordalás dispondrá de cinco delanteros. Mata, Molina, Ángel y los dos mencionados. Si Enric Gallego no disponía de minutos hasta ahora, parece que lo tendrá más difícil de cara a esta segunda vuelta. El técnico del Getafe no profundizó ayer sobre las posibles salidas de su plantilla. “Estamos contentos con la plantilla actual y en principio no contemplamos ninguna salida”, indicó en rueda de prensa, aunque después sí dejó una pista y era que si venía un jugador podría haber una baja en esa posición.



De momento, Osasuna sigue teniendo como objetivo principal al exariete del Extremadura y del Huesca. Enric Gallego está dispuesto a vestir de rojillo pero el problema es el precio de la operación con el que se encuentra el club. Hay que recordar que el Getafe pagó este verano seis millones por su fichaje en propiedad y es lógico pensar que no se va a desprender de él por un precio mucho más bajo. En el club existe la sensación de que habrá que esperar a los últimos días de mercado. Hoy jugará contra el Leganés.



Enric Gallego cuenta con otras ofertas de Segunda División en un momento en el que los rivales de Osasuna por la permanencia se están reforzando. El Espanyol ha pagado 20 millones por Raúl de Tomás y el Leganés está cerca del fichaje del madridista Mariano tras la marcha de El Nesyri al Sevilla. “Si lo gastan es porque lo tienen”, indicó ayer el rojillo Aridane. “Es verdad que tienen necesidades, pero a mí no me preocupa. Sé el equipo que tenemos y podemos luchar por lo máximo”.

