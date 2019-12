Elogios a Osasuna pese a su derrota contra el Atlético

La falta de gol del Atlético de Madrid es el principal asunto que ponen sobre la mesa los medios madrileños para enfocar sus crónicas de la derrota de Osasuna en el Wanda Metropolitano. Además, la resistencia del equipo de Jagoba Arrasate hasta que recibió el primer gol también se gana los elogios en las crónicas.

AS: “El Atleti vuelve al gol”. Así resume el partido el diario AS: “El Atlético venció a Osasuna con tantos de Morata y Saúl en un partido que comenzó frío y tuvo un héroe en la primera parte: Herrera, portero de Osasuna. Brillo de João Félix”. En el resumen de la derrota rojilla refleja que los de Arrasate pronto “se quitaron la piel de cordero” con acercamientos al área. “Comenzaba Herrera su recital de paradas desbaratándole con el pie una ocasión antes de que Felipe segara a Chimy Ávila de una patada y el árbitro avisara. El descanso llegaría con el meta volando para atajarle a Thomas uno de sus trallazos y Felipe coqueteando con el penalti al derribar a Brasanac en el área contraria. Osasuna se iría al reposo dándole a su portero besos de santo”. Al final, hila el reconocimiento a Juanfran apuntando que “los dos equipos de su vida le brindaban su mejor homenaje. El no rendirse. Osasuna todo el partido, aunque hubiese perdido en el marcador”.

MARCA: “Érase una vez el gol”. El diario MARCA pone el foco en la falta de gol del Atlético de Madrid y pone en valor el trabajo de Osasuna hasta ese momento. “De repente apareció. Suele ocurrir en el ámbito doméstico: buscas algo sin encontrarlo hasta que lo encuentras sin buscarlo. Superada de largo la hora de partido, Trippier botó una falta desde el lado derecho y Morata la cabeceó a la red. Gol. ¿Así? ¿Tan sencillo? El personal rojiblanco no sabía si celebrarlo o cuestionarlo, cierto es que Osasuna puso ahí todas las facilidades que no había puesto antes”. Por otro lado, indica “falta de criterio” en las decisiones de Munuera Montero y “extrañeza” en el equipo de Simeone. “Pitaba Munuera Montero, que no hizo distinciones en su falta de criterio: se hizo tanto el longuis con el jarabe de palo recetado por Osasuna a Joao como con el jarabe de palo recetado por el Atlético a Chimy. En lo que al juego respecta, que es de lo que menos se termina hablando en el Metropolitano, la escuadra rojilla navegó con cierta comodidad en el empate”.

EL MUNDO: “El Atlético descubre a tiempo la solución”. El Mundo señala que los rojillos aguantaron en pie buena parte del encuentro y generaron “frustración rojiblanca”, aunque los dos goles aliviaron en cierta medida la obsesión con el gol. Además, ensalza la labor de Osasuna y el penalti no señalado a Brasanac. “Fueron los navarros, un equipo que nunca descansa con y sin balón, los que pusieron su empeño para asaltar el Metropolitano. En apenas cinco minutos, Brasanac y Rubén García ya habían puesto en apuros a Oblak. Osasuna demostró con hechos por qué había viajado a Madrid a sólo tres puntos del Atlético. Chimy Ávila fue un incordio permanente. Incluso en medio del cerco rival, reclamó un penalti de Felipe sobre Brasanac que bien lo pareció. Ni el árbitro ni el VAR se inmutaron”.

El PAÍS: “El Atlético derrota a un conjurado Osasuna”. El País refleja en su crónica que se vivió “un duelo de alto” voltaje y destaca a Sergio Herrera como “auténtico héroe para Osasuna” con sus paradas. “Los rojiblancos, que comenzaron superados por su rival, lograron derribar la muralla rojilla gracias a un cabezazo de su delantero centro, que cazó un gran balón de Trippier, y a una jugada coral que resolvió Saúl con un disparo picado. Fueron los dos únicos remates que superaron los guantes de Sergio Herrera, auténtico héroe para Osasuna especialmente en la primera mitad, en la que realizó hasta siete intervenciones de mérito. Sin embargo, el empuje del equipo de Arrasate apenas generó ocasiones claras de gol que resolvió con su habitual calidad Oblak. Con esta victoria los rojiblancos alcanzan la cuarta plaza (antes del partido eran séptimos), mientras que Osasuna continúa cómodamente situado en la zona media de la tabla”.

Te puede interesar

Te puede interesar