Brasanac: "Fue un penalti claro"

Actualizada 14/12/2019 a las 23:28

El centrocampista de Osasuna Darko Brasanac lamentó que la entrada que le realizó Felipe dentro del área, en el tramo final de la primera parte del partido ante el Atlético Madrid, no fuera señalada como penalti.

"Normalmente no hablo de árbitros pero pensaba que lo iba a pitar seguro. Él (Felipe) toca balón pero si sigue acción tengo la pelota donde quiero y la entrada no me permite llegar. Me toca el pie y no puedo seguir. Creo que es penalti. No me tiro sin motivo y creo es penalti claro", relató en Movistar LaLiga el jugador balcánico.

"El árbitro me dice que el defensa toca balón pero el balón sigue donde yo quiero y ya no puedo seguir. Es claro que su pie no me deja seguir esa acción", insistió Brasanac, que no quiso profundizar sobre los arbitrajes.

"Sabíamos que nos esperaba un partido difícil aquí y que había que competir hasta el final y que cada error puede suponer un gol. Sabíamos que podía llegar esta derrota pero lo importante es que hemos competido, las buenas sensaciones y que viene la Copa y debemos afrontarla", apuntó el jugador de Osasuna.

Te puede interesar

Selección DN+