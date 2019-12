Arrasate: "Admitimos el error, pero no la mentira y nos han mentido hoy"

Actualizada 14/12/2019 a las 23:48

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, se ha mostrado muy molesto al final del partido contra el Atlético y ha hablado sin tapujos del penalti no señalado a Brasanac.

"Admitimos el error, pero no la mentira y nos han mentido hoy. El árbitro nos dice que el VAR ha visto la caída de Brasanac y que se ha resbalado. Eso es mentira", ha dicho ante los micrófonos Movistar.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, el técnico rojillo ha lamentado la derrota. Aunque ha reconocido que el equipo del Cholo Simeone ha sido justo vencedor, ha mostrado también su contrariedad por el penalti no señalado a Darko cuando el partido discurría 0-0. "Todos tenemos que ser comprensivos con el VAR, que es una buena herramienta, pero no admitimos la mentira. A mí el cuarto árbitro me ha dicho que lo han revisado y que Darko se ha resbalado y eso no es así. Y el árbitro, igual. Es mentira", ha dicho.

Los periodistas presentes le han vuelto a insistir sobre la acción y Arrasate ha confirmado que el equipo arbitral les trasladó que no había contacto con Felipe, sino que el jugador rojillo se había resbalado. "A nosotros nos ha dicho que lo han revisado y que Darko se ha resbalado y eso es mentira. Aceptamos el error, pero no la mentira. Y no hemos perdido por eso, porque el Atlético de Madrid ha sido mejor, que quede claro, es justo vencedor. Estamos enfadados y siempre he dicho que estamos a favor del VAR. Todos tenemos que ayudar para que esta nueva herramienta vaya mejorando. Yo no hablo del error, hablo de la mentira", ha comentado.

En cuanto al encuentro, ha reconocido que ha sido complicado plantar cara al Atlético de Madrid, a pesar de la buena imagen ofrecida por Osasuna. "Un partido muy exigente para nosotros, contra un rival muy poderoso. Más allá de tener momentos buenos y malos, Sergio Herrera nos ha salvado hasta el gol. Es verdad que ellos son un equipo que aprieta mucho y que por dentro es difícil y queríamos buscar la espalda de los pivotes y por momentos ha salido bien, pero es difícil hacerle daño a un equipo que defiende muy bien", ha comentado.

