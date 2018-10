Actualizada 19/10/2018 a las 14:12

Osasuna se enfrenta este sábado al Oviedo en el Carlos Tartiere con la necesidad de confirmar su recuperación en las últimas jornadas, pero con puntos fuera de casa, donde todavía no ha ganado ningún partido esta temporada.



El equipo pamplonés ha sumado 8 de los últimos 12 puntos, pero con 3 partidos en El Sadar, donde los rojillos se mantienen invictos, mientras que lejos de Pamplona perdió sus tres primeros encuentros y en la última salida empató en Zaragoza en su mejor partido como visitante.



Osasuna solo ha marcado un gol a domicilio, por lo que debe mejorar su efectividad en ataque para ganar a un Oviedo que no ha empezado bien en casa pero que se encuentra empatado a puntos con el conjunto navarro, a dos puntos de los puestos de promoción.



Los rojillos viajan a Oviedo con las bajas de los lesionados Íñigo Pérez y Sergio Herrera, mientras que Nacho Vidal es alta tras recuperarse de una lesión que le impedido jugar las dos últimas jornadas.



Sin embargo, no es segura la vuelta del lateral derecho alicantino, ya que Manuel Castellano 'Lillo', su sustituto ante el Zaragoza y el Córdoba, ha ofrecido un buen rendimiento, por lo que el técnico rojillo, Jagoba Arrasate, podría repetir el mismo equipo de la última jornada en Oviedo.



El entrenador vasco no ofreció pistas sobre el once inicial en el entrenamiento a puerta cerrada de este viernes en Tajonar, pero anunció en rueda de prensa que mantendrá el bloque, sin desvelar si seguirá con el 4-2-3-1 de casa o jugar con el 4-1-4-1 de la última salida en La Romareda.



Osasuna podría jugar de inicio con Rubén en la portería; Lillo o Nacho Vidal, Unai García, Aridane y Clerc en la defensa; Oier y Fran Mérida en el doble pivote; Juan Villar, Rubén García y Kike Barja en la media punta; y Brandon en la delantera.



El partido, de la décima jornada de LaLiga 1/2/3, se disputará en el Carlos Tartiere, a partir de las 16.00 horas, con arbitraje del colegiado vasco Iñaki Vicandi Garrido.

