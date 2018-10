Actualizada 19/10/2018 a las 14:05

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, afirmó este viernes que el reto para este sábado es conseguir la primera victoria de la temporada como visitante, para lo que el equipo rojillo necesita "refrendar" su "buen momento" en un "campo complicado" y ante un "buen rival" como el Oviedo.



Arrasate, en rueda de prensa tras el entrenamiento a puerta cerrada en Tajonar, manifestó que para optar a la victoria en el Carlos Tartiere deben acercarse a la "versión de los últimos partidos".



"Tenemos que ser fiables. Hemos encontrado ya una línea mejor, más regular. Si seguimos en esta línea los puntos llegarán y estaremos más cerca del objetivo", declaró el técnico vizcaíno.



Arrasate recordó que pese a jugar bien en Zaragoza en la última salida solo pudieron empatar en La Romareda y subrayó que quieren "conseguir puntos".



"Ahora no te ves lejos (del objetivo), pero hay que seguir sumando porque si no te descuelgas. Esta categoría es larga y te da opciones de engancharte siempre que no estés lejos", explicó.



Osasuna afronta dos partidos seguidos fuera de casa, donde solo ha sumado un punto en cuatro partidos, aunque Arrasate destacó que de momento no piensan en la semana siguiente, cuando visitarán al Rayo Majadahonda.



"Llevamos 11 puntos en casa y 1 fuera, pero nos tiene que dar igual jugar en casa o fuera, donde también tenemos que ser fiables y sumar de tres en tres", dijo.



Arrasate comentó sobre el partido de este sábado en el Carlos Tartiere que se enfrentan dos equipos de estilo parecido, a los que les gusta "ir arriba y apretar alto".



"El que imponga más su estilo tendrá mucho ganado. Puede ser una guerra de ver quién se impone porque tenemos algunas cosas comunes", indicó.



"El Oviedo es un equipo súper intenso, de incomodar mucho al rival y el partido puede ir por ahí", señaló Arrasate, quien dijo que para Osasuna "no va a ser fácil estar finos con balón mañana".



A pesar de que el conjunto asturiano no ha comenzado con buenos números en casa, Arrasate subrayó que espera "la mejor versión" del Oviedo y añadió que "seguro" que peleará "en la parte de arriba" de la clasificación.



Arrasate no ofreció pistas en el entrenamiento a puerta cerrada en Tajonar sobre el once inicial que alineará en el Carlos Tartiere y defendió que Osasuna es "de tener un estilo propio", aunque cada partido "tiene su matiz".



"Mañana podemos repetir, puede haber un cambio, pero el estilo va a ser el mismo. Queremos ser fiables y las que señas de identidad sean iguales en casa y fuera", remarcó.

