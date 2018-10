Actualizada 18/10/2018 a las 18:22

El jugador valenciano de Osasuna Rubén García declaró este jueves que ganar el sábado al Oviedo en el Carlos Tartiere "sería dar un paso adelante" en la dinámica ascendente del conjunto navarro en las últimas semanas.



Rubén García dijo en rueda de prensa tras el entrenamiento en Tajonar que aunque vienen "de una buena dinámica" siempre "hay cosas que mejorar", sobre todo el rendimiento del equipo fuera de casa, donde Osasuna todavía no ha ganado.



"Si queremos estar arriba es lógico que tenemos sumar puntos fuera de tres en tres porque con los empates no vale", afirmó Rubén García, quien señaló que ganar en Oviedo "sería coger mucha más confianza" para los encuentros como visitantes.



El futbolista rojillo dijo que afrontan el partido en el Tartiere "con la máxima ilusión después de venir de buenas semanas" y añadió que tienen "muchísimas ganas" de "ir a por la victoria y hacer un buen partido".



Rubén García comentó que espera un Oviedo "difícil y rocoso" y, aunque no ha tenido un buen inicio en casa, los rojillos son conscientes de que "no va a ser ni mucho menos un partido fácil".



Osasuna se ejercitó este jueves en Tajonar con normalidad, con el navarro Kike Barja dentro del grupo una vez recuperado del golpe recibido en el entrenamiento del miércoles.



Con las bajas para el sábado del portero Sergio Herrera y del centrocampista Íñigo Pérez, la plantilla osasunista se entrenará este viernes a puerta cerrada en El Sadar antes de viajar hacia Oviedo.

Selección DN+