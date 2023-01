Un nuevo reto en el San Juan para Jesús Sayés

Tercera navarra con el Azkoyen, el equipo de su puebloSan Juan le ha brindado a Jesús Sayés la posibilidad de debutar en la Segunda RFEF. Ya jugó unos minutos en la anterior jornada y, en la última, salió en el once titular que superó al Beasain por 1-0 en la Agrupación. Su nombre sigue figurando en la primera posición de la clasificación de los pichichis de lanavarra con el, el equipo de su pueblo Peralta al que llegó este curso. Sin embargo, elle ha brindado ala posibilidad de debutar en la. Ya jugó unos minutos en la anterior jornada y, en la última, salió en el once titular que superó al Beasain por 1-0 en la Agrupación.

Son diez los goles que ha marcado en trece partidos en la Tercera. El delantero Jesús Sayés Chueca, de 23 años, regresó a Peralta después de haber pasado cinco años en La Coruña, donde compaginó estudios (Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y máster de educación en Secundaria) y fútbol. Al regresar le gustó la idea de jugar en el conjunto de su pueblo, con sus amigos de toda la vida. Así lo hizo. Quiere agradecer al Azkoyen que le haya permitido salir en busca de un nuevo reto deportivo. “Me ha dado pena salir del equipo y más en la situación en la que se encuentra. Me ha costado mucho tomar la decisión. En el conjunto están mis amigos de toda la vida. Es el equipo de mi pueblo. Me fastidiaba salir a mitad de la temporada, pero son decisiones que hay que tomar”, dijo.

Me ha costado tomar la decisión de salir del Azkoyen. En el equipo juegan mis amigos de toda la vida

Seguro que seguirá muy de cerca la temporada del Azkoyen pero él ya se centra en el San Juan. “Surgió esta posibilidad. Sabía que el San Juan había completado la anterior una buena temporada y que esta también lo estaba haciendo. Para mí es un reto deportivo e intentar mejorar como jugador y, por supuesto, ayudar al equipo para que culmine la buena campaña que está haciendo. Lo haré con goles, asistencias, o lo que haga falta”. Ha llegado a un equipo con gente consolidada en la parcela ofensiva. ¿Qué cree que va a aportar? “Arriba hay muy buenos jugadores. Seguiré aportando como ellos en defensa. Arriba me gusta mucho moverme en balones al espacio porque creo que soy un jugador rápido. También pienso que tengo buen tiro a puerta. Trataré de aportar esas cosas que yo creo que tengo buenas al equipo”, comentó Sayés.

Ya ha contado con los primero minutos. Aseguró que, por ahora, se ha visto bien. “Pensaba que físicamente iba a estar peor, pero las dos semanas que llevo entrenando con el San Juan creo que he cogido bien el ritmo. La diferencia con la Tercera División es que tienes menos tiempo para pensar con el balón. Los rivales están encima muy rápido. Me veo bien y con ganas de seguir cogiendo el ritmo. En los primeros entrenamentos sí que vi que estaba peor que mis compañeros pero poco a poco me he notado mejor. En el último partido me encontré bien”. Sayés aseguró que la diferencia de ritmo es lo que más ha notado en el salto de categoría. “Hay que pensar más rápido. El juego es mucho más seguido. No se para tanto. Estás todo el rato jugando. Es lo que más se nota pero poco apoco con los entrenamientos y los partidos se va cogiendo todo”. No conocía personalmente a su entrenador, Alfredo Ibero ‘Bebeto’, pero le gustó el mensaje que le transmitió. “Me gustó lo que me dijo. Vi que tenía confianza en mí y me gustó mucho. Voy a intentar devolverle la confianza que ha depositado en mí”.