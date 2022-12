La combinación perfecta para Yoldi y Laborda

Segunda RFEF. El sábado la Mutilvera se impuso por 4-2 con tres dianas de Mikel Yoldi. El domingo el Izarra ganó por 1-4 con dos de Gorka Laborda. Han compartido vestuario durante las tres últimas temporadas. En el verano, separaron sus caminos. Este fin de semana firmaron tres y dos goles, respectivamente, con sus equipos, tantos que les llevaron a lograr importantes victorias en la. El sábado lase impuso por 4-2 con tres dianas de. El domingo elganó por 1-4 con dos de

Así vio el encuentro el delantero de la Mutilvera. “Al final lo que sobresale es que un jugador ha marcado pero yo me quedo con el trabajo del equipo que fue descomunal. Necesitábamos la victoria en casa. Era el último partido del año en nuestro campo y sumar de tres es lo más importante”, indica.

Su compañero de posición, pero en el Izarra, Gorka Laborda, también destacó el trabajo del grupo. “Fue un partido bastante disputado, sobre todo, al principio. Nos costó entrar un poco. Después sí que supimos hacer frente a su presión y su salida de juego. Fuimos capaces de crear bastante peligro. Creo que generamos muchas ocasiones y fuimos superiores. Estamos contentos y con racha positiva. ¡A ver cómo termina el año!”.

Laborda fue el autor del primero y el último gol de la cuenta de su equipo. “Tuve, además, una ocasión bastante clara antes. Fue importante marcar para tener más confianza. Al final, en nuestro equipo, hay muchos jugadores que pueden marcar, que marcan diferencia arriba. Si un día no es uno, es el otro. Por suerte, estamos bien armados en ese sentido”, añade.

Yoldi también cerró el marcador para su equipo y pidió lanzar el penalti. “Hacía tiempo que, yo que soy delantero, no metía tantos goles. Marcaba uno o dos. Estoy contento por ayudar al equipo a conseguir los tres puntos. Es una jugada en la que me hacen a mí el penalti y en cuanto me levanto estoy buscando el balón para lanzarlo yo”, cuenta. A la hora de elegir uno de los tres goles, lo tiene claro. “Me quedo con el primero. Fue el más bonito, una jugada a la espalda de la defensa y un pase atrás. Creo que de los tres es el más bonito”, señala.

LA CONFIANZA

Por su parte, Gorka Laborda elige el segundo pero también le da importancia al primero. “Me quedo con el segundo, porque he marcado dos, cierras el partido, pero sé también que el primero es importante porque abre un poco el marcador y hace que el equipo afronte el duelo con más confianza, así que cualquiera de los dos”, indica.

¿Qué significa para ellos marcar un gol? “Siempre te llena de confianza y te da un plus-contesta Laborda-, pero siempre he valorado mucho más que gane el equipo. Me satisface mucho más que se logre una victoria, aunque yo no haya metido, siempre que haya hecho un buen partido y haya trabajado, que cuando metes un gol. Es cierto que es algo diferente y que te agrada mucho”.

Para Yoldi marcar un gol le da confianza a un delantero. “En teoría, los encargados de meter los goles somos los delanteros. Cuando metes gol te da esa confianza, esa continuidad para seguir trabajando conforme lo estás haciendo. El día que no estamos acertados los compañeros están para ayudarte, para darte confianza. Cuando metes gol, ves que el trabajo ayuda al equipo y eso te da continuidad”.

Los dos se conocen bien. Mikel Yoldi destaca de Laborda que “es un delantero que en el área es un matador”. “Le das medio metro y te hace goles. Tiene unos movimientos en el área muy buenos y eso le hace ser un buen delantero”. El jugador del Izarra ve así al de la Mutilvera: “Es un jugador diferente, siempre lo he dicho. Es especial porque es un jugador igual frío pero tiene algo que, en esta categoría, es muy difícil de tener. Es esa magia, esa calidad, que creo es superior a la gran parte de jugadores de la categoría. Confío mucho en él. Es un gran jugador para esta categoría y creo que se le puede quedar pequeña”, describe.

La Mutilvera ganó por 4-2 al Alfaro. A hora es decimoquinta. “Necesitamos un poco de continuidad en cuanto a resultados. Eso nos llevará hacia arriba”. El Izarra, décimo, se impuso 1-4 al Arnedo. “Ahora nos encontramos en una situación bastante mejor que al inicio de la temporada pero sabemos de la dificultad. El equipo está bien y tenemos que buscar la continuidad”, dice Laborda.

DNI



Mikel Yoldi Aizagar El delantero de la Mutilvera nació el 19 de marzo de 1997. Tiene 25 años. Es de Huarte.

Trayectoria Llegó este verano a la Mutilvera, en la Segunda RFEF, procedente del Izarra. Lleva seis goles este curso.

Gorka Laborda García El delantero del Izarra nació el 13 de abril de 1989. Tiene 33 años. Trayectoria Lleva en el equipo de Estella, ahora en la Segunda RFEF, seis años. Suma cuatro goles esta temporada.