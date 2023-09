Marián Pueyo: "Me han tenido que quitar las balas para que dejara de intentarlo"

Marián Pueyo es en La Escabechina, una terraza de Monasterio de Urdax, la calle donde la navarra ha vivido desde pequeña. No ha sido intencionado, pero el nombre del establecimiento le viene que ni pintado a lo que le ha ocurrido a esta joven futbolista, una auténtica escabechina en su rodilla La cita cones en La Escabechina, una terraza de Monasterio de Urdax, la calle donde la navarra ha vivido desde pequeña. No ha sido intencionado, pero el nombre del establecimiento le viene que ni pintado a lo que le ha ocurrido a esta joven futbolista, una auténtica escabechina en su rodilla que ha provocado que haya anunciado que cuelga las botas. Con tan sólo 23 años, cuando otras sueñan todavía con toda una carrera por delante, ha tomado una decisión dura pero inevitable. Han sido muchos contratiempos, muchas lesiones graves, mucha lucha para superar todos los obstáculos. Pero no ha podido conseguir lo que ella quería: volver a jugar.

Después de emocionar con su escrito de despedida, se le ve sonriente. ¿Se ha liberado?

Es triste dar esa noticia cuando has peleado tres años. Justo ayer -por el pasado lunes- hizo tres años que me rompí el cruzado. A pesar de haberlo dado todo por volver a ser la misma a veces no alcanza para conseguir el objetivo. Pero estoy muy orgullosa de haber luchado hasta donde he podido y, sobre todo, con la conciencia muy tranquila. En cierto modo, siento alivio de haber terminado esta lucha que te va agotando mentalmente.

¿Le costó mucho escribir con tanta emotividad su decisión?

Son muchos sentimientos los que tienes dentro y cuando lo has pasado mal necesitas soltarlos. Me sentía triste y orgullosa, por haberme levantado cada vez que me he caído, de haber superado todos mis miedos, por haber evolucionado como persona.

¿Ha cambiado mucho Marián como persona?

Todo pasa por algo, y pasa para bien. De lo malo se saca un aprendizaje, he crecido, he aprendido a cuidar mi soledad y mi amor propio, a darme valor a mí misma. Yo no sabía la fortaleza mental que tenía hasta que no me ha tocado ponerla en práctica. Siempre decía: “Como me lesione otra vez, lo dejo”. Pero siempre tenía alguna bala de recambio. Me han tenido que quitar las balas para que dejara de intentarlo. También he aprendido a saber quién tengo al lado, la gente que de verdad te apoya y la familia, por supuesto.

Ahora hablaremos de eso. Pero recordemos en qué momento decide dejarlo. Acababa de fichar por el Mulier.

Sí, y en un mes me ha bastado para saber de la calidad humana de este grupo, tanto las compañeras como el cuerpo técnico. Desde el Ardoi, no tenía un cuerpo técnico tan cercano y extrovertido, tan empático con las jugadoras. Sabía que este año iba a ser feliz con esas personas. Siempre me han mostrado su apoyo y me han dicho que seguiré vinculada a ellos. Después de nueve meses, volví a tocar balón, a ponerme unas botas. Había estado jugando en Lugo y necesitaba un equipo que hiciera la transición. Un día entrenando se me fue la rodilla. Me hicieron una resonancia en la que se vio que no tenía la rodilla estable, que era incompetente con la práctica del fútbol y del deporte de contacto.

¿Y cómo reacciona?

Me queda la espinita de no haberlo conseguido, pero de algún modo necesitaba poner fin a esta lucha. Cuesta asimilar que te tienes que despedir del deporte que ha formado parte de tu vida tantos años, pero todas las etapas tienen su final. Ojalá hubiera tenido un desenlace diferente.

Ha hablado de su familia, de la gente que le ha apoyado, pero también de la que no. ¿Quiere explicarlo?

Sí. Cuando te lesionas, te conviertes en una persona totalmente invisible y los que antes te daban palmaditas en la espalda te ponen la zancadilla. Al final, nadie se acuerda de ti, ni te preguntan qué tal estás, cómo lo estás pasando. La calidad humana que esperas de esas personas brilla por su ausencia.

No quiere decir a quién se refiere.

No, no... Cada cual se retrata por sí solo.

¿Y qué va a ser de Marián a partir de ahora?

Este año empiezo un máster de Actividad Física y Deporte en la UPV, en Vitoria. Y espero seguir vinculada al fútbol. Me encantaría ayudar a las niñas a crecer, a transmitirles los valores que me inculcaron siempre y brillan por su ausencia hoy día en los banquillos y los equipos.

También se ha llevado buenos momentos.

Sí, siempre me quedo con lo positivo, con lo bonito que me ha dado el fútbol. He podido recorrer muchos lugares y he conocido a muchas personas y esto es lo que me llevo. De lo malo sacas aprendizajes para el futuro.