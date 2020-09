La “tristeza y rabia” de Marián Pueyo tras su lesión

Actualizada 10/09/2020 a las 06:00

“No entiendo nada, no paro de darle vueltas a la cabeza desde que me confirmaron rotura LCA (ligamento cruzado anterior) de mi rodilla izquierda. ¿Por qué todo tiene que ser tan confuso? Si la vida me ha puesto a prueba será porque voy a superarla”. Así comenzaba este miércoles Marián Pueyo su emotiva publicación en Instagram, un día después de conocer que sufre la grave lesión en la rodilla.

La central navarra se encuentra muy afectada y así lo expresaba. “Podría decir muchas cosas positivas y palabras vacías. Pero en este momento no cabe más tristeza, más rabia e impotencia en mí. He llorado, y mucho, pero espero no tener que volver a hacerlo”, añade Marián, de 20 años.

El palo ha sido enorme para la rojilla: “Muchos meses preparándome para comerme el mundo este año, mucho trabajo en la sombra, cuidándome y sacrificando cosas por mi amor a este deporte. Y... todo esto, ¿para qué? Por algo será, tendrá su sentido, pero tendré que encontrarlo”.

Tras manifestar su desánimo, Pueyo se rehace y mira hacia adelante en su escrito: “No conozco la palabra derrota, nunca ha estado en mí. A día de hoy, no puedo reprocharme nada. Siempre he sido luchadora, perseverante y exigente conmigo misma, a veces incluso demasiado. El 5 de septiembre de 2020 empezó un nuevo reto para mí́y estoy segura de que aprenderé mucho, pero me cuesta asimilarlo. Quedan duros y largos meses por delante pero debo focalizarme en el día a día. Quiero volver a sonreír, a disfrutar de mis compañeras y de lo que más me gusta: el fútbol”.

La rojilla se muestra “agradecida por todas la muestras y mensajes de apoyo y cariño”. “Me habéis dejado sin palabras... Gracias. Sé que no estoy sola en este camino aunque a veces sentiré la compañía de la soledad y su silencio. Entregaré alma, mente y corazón como lo he hecho siempre, por mí, y por la gente que me ha acompañado siempre. Tengo miedo, no os voy a mentir, pero debo ser valiente... No cabe rendirse ahora después de tanto luchar y trabajar. LCA voy a por ti ¡VOLVERÉ!”, concluye la defensa navarra.