La futbolista navarra Marián Pueyo se rompe el cruzado por tercera vez en dos años

Esta imagen parece clonada de otras anteriores. La protagonista, Marián Pueyo Arias, futbolista navarra de 22 años. La lesión, rotura del ligamento cruzado anterior (LCA). En dos años, la central ha sufrido cuatro operaciones en las rodillas, tres por LCA y una cuarta por una complicación añadida. Un récord tremendo. Desde septiembre de 2020, la ex rojilla no ha podido jugar al fútbol. La pesadilla ha vuelto a ocurrir. El pasado 20 de octubre, en un entrenamiento de su equipo, el Peluquería Mixta Friol de Lugo, sintió un dolor tristemente conocido. El pasado lunes fue operada en Pamplona y ya enfila un camino que, desgraciadamente, es familiar para ella.

Nos ha sorprendido de nuevo con una mala noticia. ¿Qué le ha pasado?

Fue en un entrenamiento. Al hacer una arrancada, la rodilla me hizo crack. Fue un dolor como el de la primera vez que me rompí y dije: “Ya está”. Me llevaron a urgencias y no me dijeron nada, pero yo lo tenía más claro que el agua. Así que decidí venir a Pamplona para que me hicieran en casa todas las pruebas.

Desgraciadamente, tuvo que saber desde el principio lo que le pasaba.

Sí. Encima yo estaba súper contenta en Lugo. Tanto el equipo como el presidente como la entrenadora, una maravilla. Me han tratado desde el principio como si fuese su hija. Las compañeras son un amor de personas. He estado muy bien rodeada. Había vuelto a sonreír, a disfrutar del fútbol. Había conseguido entrar en una convocatoria, que es lo más cerca que he estado de jugar en dos años de lesiones. Y cuando ves que estás ahí y te vuelve a pasar, dices: “No puede ser”. O es el destino que no quiere que vuelva a jugar al fútbol o no lo entiendo.

Así que ha llegado a pensar eso.

Sí, sí...

En 2020 empezó todo.

Efectivamente, el 16 de septiembre del 2020 me operaron del cruzado, ni siquiera me dieron el alta y lo empalmé con la grave lesión de la otra rodilla, que me dio muchos más problemas.

¿Qué le pasó esta vez?

Aparte de la rotura de cruzado, tuve una luxación de rótula y, como consecuencia, se llevó todo el cartílago. Me operaron dos veces. Al menos, coincidió con que en enero me tuve que ir a Barcelona a hacer las prácticas de fin de carrera al centro de alto rendimiento. Me estuvo tratando el fisio del Barça, que tiene un centro de preparación física y rehabilitación de lesiones y por suerte dieron con el clavo de lo que me pasaba, porque esa rodilla no iba ni para delante ni para atrás. Me fui de allí en mayo con una rodilla nueva y dije: “Por fin voy a volver a jugar al fútbol”. Después de año y medio, conseguí volver a los entrenamientos. Se supone que era la rodilla que me daba problemas y ahora está estupendamente. La que está mal es la otra.

¿Cómo se encuentra anímicamente?

Bastante jodida, hablando pronto y mal. En el deporte se puede tener buena suerte, mala y muy mala. A mí me ha tocado muy mala.

¿Y le dicen si hay alguna razón los médicos?

No. Es una pregunta sin respuesta. Mejor no buscar una razón porque te vuelves loca.

¿Cómo se encontraba en su nuevo equipo?

Muy feliz, con las compañeras, en el piso... Muy contenta. Había vuelto a reírme como hacía tiempo que no lo hacía. Me llevo gente maravillosa.

¿Cuáles son los pasos que tiene que dar ahora?

Ahora pienso en recuperarme sin plazos ni presión y, mientras tanto buscar trabajo. Por suerte, tengo mi carrera.

Por la que le dieron un premio extraordinario.

Siempre quise estudiar Nutrición y con las notas que tenía en Bachiller mi familia me decía que hiciera Medicina o Matemáticas, Física... Pero yo quería estudiar de lo que me gustaba. Así que me dijeron que tenía que hacer esa carrera perfecta porque nutricionistas hay muchos y tienes que destacar. Desde el primer día, soy muy responsable, organizada y llevo los estudios al día. Y en la vida también. Me inculcaron esos valores de pequeña y con esfuerzo diario todo es posible, por eso me llevé el premio al mejor expediente de toda la carrera.

¿Dónde le gustaría trabajar?

Hice la rama de nutrición deportiva y eso lo que me gusta. Pero primero quiero hacer un máster, hay que seguir formándose.

Y quizá le ayude a estar distraída de lo que le ha ocurrido.

Sí. Ahora tengo mucho tiempo libre y si no estoy ocupada... El dolor es muy fuerte. El primer mes es el más duro. Espero que después vaya todo bien.