Las alternativas de Morillas

Rubén Morillas Idoate. Centrocampista del San Juan comenzó el encuentro en esa, su posición más habitual, para terminar el partido en la línea defensiva como central y después de haber marcado un gol, el que abrió el marcador en la victoria de su equipo. El conjunto de la Agrupación ganó ante el Brea, a domicilio, por 1-2, tres puntos que llevaron a sumar 28. La polivalencia, en cualquier campo de la vida, resulta agradecida. La demostró el pasado sábado.

Mutilvera, que el colegiado anuló. El anterior lo marcó ante el Beasain, en la Agrupación, para el triunfo del San Juan por 1-0 el 21 de enero. Morillas recibió en el centro del área, la controló con el pie izquierdo para rematar con el derecho y marcar. "Lo importante fueron los tres puntos pero si encima se mete gol... pues súper contento", dijo. Se trata del segundo gol que sube al marcador esta temporada, aunque firmó un tercero, ante la

El centrocampista pamplonés, de 29 años, aseguró que, ante el Brea, su equipo hizo un buen partido. “Volvimos muy contentos. Sumamos los tres puntos, los necesitábamos también. Al final, en esta categoría, si no sumas de tres, te van comiendo los perseguidores y te metes abajo. Era un rival directo y, además, ganar fuera de casa viene muy bien”, indicó.

La alternancia entre las dos posiciones en las que jugó el sábado no significa una novedad para él. “Empecé jugando de pivote o mediocentro y luego pasé a ser central. Al final, son las dos posiciones en las que he jugado casi toda mi vida. Me siento cómodo en cualquiera de los dos.Esta temporada estoy jugando más en el centro del campo, sí. En función de lo que se necesite, me amoldo a una posición o a otra”.

Profesionalmente, comenzó en la cocina con su madre, Pilar Idoate, en el Restaurante Europa. Estudió Administración de Empresas. Trabaja en la empresa familiar en temas más dirigidos a la administración empresarial, y ahora en la digitalización del servicio, faceta en el que también practica la polivalencia. Morillas llegó al San Juan esta temporada, procedente del Valle de Egüés de la Tercera División. No supone, para él, la primera experiencia en una categoría superior a ella. Militó con la Mutilvera en la Segunda B. “Tenía una espinilla clavada. Ya jugué en su día. Después me fui a Estados Unidos y, al volver, me costó. Ascendí con la Mutilvera y permanecí hasta diciembre pero no jugué apenas nada y decidí ir a la Tercera. Para este curso, Bebeto y el San Juan me han dado esta oportunidad y era un reto para mí. Me puse las pilas desde el primer día. Estoy muy contento y espero que siga así”, auguró. El centrocampista ve grandes diferencias entre categorías en el aspecto físico y en la velocidad del juego. “Físicamente he ido bien pero con balón tienes que pensar rápido. En esa tarea he tenido que hacer hincapié. De una categoría a otra todo es más rápido tanto de cabeza como de físico”, explicó. Se muestra optimista con la temporada que va a protagonizar el San Juan. “Ha habido cambios, hemos tenido que ajustar, pero creo que estamos haciendo las cosas bien. Si corregimos errores, se darán los resultados y podemos terminar bien la temporada”, señaló.