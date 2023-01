La portería a cero como un tesoro para Fermín Sobrón

Iker Casillas por ello, tras compaginar las posiciones de cancerbero y delantero hasta juvenil, Fermín Sobrón se decantó por ocupar la misma que ha desempeñado su icono. Ahora la ocupa en las filas del Izarra en la Segunda RFEF. El equipo de Estella suma seis jornadas sin perder y es el segundo, tras el líder, el Sestao, que menos goles ha encajado. El Izarra cuenta con quince goles en contra en diecinueve partidos. Diez ha encajado el Sestao, y dieciséis el Brea y el San Juan. Su ídolo era el porteropor ello, tras compaginar las posiciones de cancerbero y delantero hasta juvenil,se decantó por ocupar la misma que ha desempeñado su icono. Ahora la ocupa en las filas delen la. El equipo de Estella suma seis jornadas sin perder y es el segundo, tras el líder, el Sestao, que menos goles ha encajado. El Izarra cuenta con quince goles en contra en diecinueve partidos. Diez ha encajado el, y dieciséis ely el

El sábado, el Izarra, que es cuarto, ganó a domicilio al Beasain por 0-1. De esta forma, el equipo estellés mantuvo por tercera jornada consecutiva la portería a cero. “Es cierto que no estoy recibiendo muchos disparos. En los tres últimos partidos no hemos encajado ningún gol. Antes ganábamos pero encajábamos algún gol. Hemos hecho más hincapié en dejar la portería a cero porque son partidos tan igualados en los que es complicado meter más de un gol. Si mantienes la portería a cero y defiendes bien, estás mas cerca de la victoria”, contó.

“Para mí y para el equipo, es todo”, describió Sobrón sobre la importancia de no encajar goles en un duelo. “Cuando dejas la portería a cero en cualquier acción puedes ganar el partido. Si encajas goles, al final debes marcar, evidentemente, más de uno para ganar y es difícil. Cuando te notas sólido atrás, no recibes goles y ves que arriba haces ocasiones, como nosotros, tienes claro que, si mantienes la portería a cero, la mayoría de los partidos vas a salir con los tres puntos”, explicó.

UN ESTADO MENTAL

El portero riojano destaca con cautela la situación actual del equipo. “Ahora estamos contentos, sí, pero en esta liga pierdes dos partidos y te vuelves a meter abajo. Eso es lo malo pero mientras vayamos ganando...”, dijo. Fermín Sobrón, de 27 años, explicó las dinámicas como “un estado mental”. “Al final el fútbol es un estado muy mental. Al principio parecía que todo nos salía al revés. El juego que hacíamos no era muy diferente al de ahora. Estamos marcando más goles, encajando menos. Se ve reflejado el trabajo en los resultados. Hemos estado muy unidos desde el principio. Cuando las cosas iban mal, seguíamos trabajando de la misma manera, todos juntos, unidos. Cuando sigues esa dinámica de trabajo, de compañerismo, de unión, los resultados van saliendo. Te encuentras con mejores sensaciones y eso se ve reflejado en el campo”.

Natural de Baños de Río Tobía, localidad riojana próxima a Nájera, llegó esta temporada al Izarra procedente del Náxara. “Al principio de una temporada, si no has mantenido la base de otros años, tienes que empezar a conocerte en un periodo de adaptación corto como es la pretemporada. Quizás en ese tiempo no tienes el suficiente tiempo para hacer el equipo que ya somos ahora. Somos una piña y en el campo se nota. Nos entendemos mejor”, destacó.

Fermín Sobrón, que ha finalizado el grado de Magisterio, ha disputado todos los partidos de la liga y la Copa Federación, excepto uno. Cuenta con la confianza de su técnico, Álex Huerta. “Para mí, la confianza que me ha dado el míster ha sido fundamental. Al principio, cuando los resultados no iban bien, pude no estar a mi mejor nivel, pero gracias a la confianza que se me ha dado me siento más cómodo”. Se define como un portero ágil. “Me gusta jugar adelantado para ayudar a mis defensas en los balones a la espalda, y ser valiente en el juego aéreo. Me gusta ser un portero tranquilo que da confianza”, señaló.