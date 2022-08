Un cambio de ciclo en el Izarra

Izarra ha sufrido un cambio casi radical. Se mantienen cuatro jugadores de la anterior temporada, en la que el equipo concluyó décimo, lejos de los puestos del playoff, su objetivo. También sigue el entrenador con el que el equipo estellés afrontó el último tramo de la campaña, Álex Huerta. De esta manera, son 17 los jugadores nuevos. Elha sufrido un cambio casi radical. Se mantienen cuatro jugadores de la anterior temporada, en la que el equipo concluyó décimo, lejos de los puestos del playoff, su objetivo. También sigue el entrenador con el que el equipo estellés afrontó el último tramo de la campaña,. De esta manera, son 17 los jugadores nuevos.

Por ello, el técnico soriano otorgó más importancia a la pretemporada. “Es cierto que es un equipo nuevo. Solo siguen cuatro jugadores de la anterior campaña con lo que este tramo de la pretemporada cobra más importancia porque se trata de conjuntar, ya no solo en lo táctico o en lo metodológico, sino a todos los niveles, a un grupo prácticamente nuevo. Lo que pido al equipo es que me transmita ambición, capacidad de trabajo, y eso la verdad que no está faltando. La gente ha venido muy bien en el aspecto físico. Ya hemos completado unas cuantas sesiones y no hemos tenido lesiones, por lo tanto, contento”, dijo.

El entrenador del Izarra comentó que quizá este era el momento para que el equipo viviera una transformación. “Es cierto que quizá era el momento de que se diese un cambio de ciclo respecto al Izarra de las últimas temporadas. Es cierto que mantenemos a cuatro jugadores, que son cuatro pesos pesados, cuatro jugadores que han tenido protagonismo en la historia reciente. Creo que va a ayudar en la adaptación de los nuevos jugadores y para mantener la idiosincrasia del Izarra. En ese sentido estoy contento. He podido también, dentro de las posibilidades y el esfuerzo que ha hecho el club y el presidente Alfonso Canela, confeccionar una plantilla acorde a las características del juego que a mí me gusta. La reestructuración nos da un potencial necesario para afrontar la Segunda RFEF este año”, explicó.

Álex Huerta se mostró contento de poder arrancar con el proyecto desde el principio. “En lo personal, tenía ganas de coger un proyecto desde el principio. En la anterior campaña, llegué en el tramo final de la competición con un equipo hecho, unas circunstancias clasificatorias que quizá, a mí en lo personal, no me permitía manifestar la forma de trabajar. Cuando llegas a un equipo, tienes que adaptarte a lo que hay, la competición no da tregua y había poco margen. Ahora sí que me he encontrado con un equipo que aporte las características del fútbol que a mí me gusta que mis equipos hagan. Conozco toda la estructura. En lo personal, estuve muy a gusto los meses que trabajé aquí la pasada temporada y en cuanto se dio la opción de renovar en Estella ni lo pensé. Me gustó lo que vi del club, la seriedad, la gente que forma parte de él, el cuerpo técnico. Eso era fundamental, así que muy contento con como se está dando todo”, destacó. Hoy, el equipo disputa su primer amistoso. Se enfrenta al Náxara en Nájera.