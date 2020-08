El inicio de Liga, en el aire

Actualizada 25/08/2020 a las 06:00

La Federación Española de Fútbol (FEF) ha rechazado el calendario propuesto por LaLiga para iniciar el próximo campeonato en Primera y Segunda División el 12 de septiembre y no llevará a cabo el sorteo en las dos máximas categorías mientras no se resuelva el ‘caso Fuenlabrada’ y se pueda garantizar el regreso del resto de competiciones nacionales.



La FEF, a través de una carta enviada ayer por su secretario general, Andreu Camps, al director general de Deportes, Joaquín de Arístegui, recuerda que “el conjunto del fútbol español de ámbito estatal debe poder iniciarse en fechas similares y para ello se requiere un marco jurídico dictado por las administraciones públicas competentes que lo haga posible”.



El organismo que preside Luis Rubiales reclama al Consejo Superior de Deportes (CSD) que arbitre una solución para que pueda empezar la Liga 2020-2021 y en otra misiva enviada al presidente de LaLiga, Javier Tebas, al sindicato de futbolistas (AFE), al Deportivo y al Numancia, solicita al máximo dirigente de la patronal de clubes “que ponga un poco de calma en su estado de ánimo”. “Tranquilícese por favor, será bueno para usted, para su salud y será bueno para el fútbol”, le dice Andreu Camps a Javier Tebas.



“Le adjunto carta enviada al director general del CSD con copia a usted, donde por las razones en la misma expuestas esta FEF no puede autorizar el calendario de competición propuesto por la LNFP (LaLiga), mientras no se resuelvan por parte del CSD los conflictos planteados y mientras las autoridades competentes no garanticen la opción de iniciar las competiciones oficiales de fútbol de ámbito estatal en su conjunto”, añade el secretario general federativo.



La FEF lamenta las “presiones” de Tebas y amenaza con denunciarle “por fraude” en el caso de que LaLiga realice “cualquier simulacro de sorteo que no tendrá absolutamente ninguna validez”, pero la patronal, tras la reunión de su comisión delegada de ayer, insistió en que, “de acuerdo a sus competencias”, celebrará dicho sorteo de Primera y Segunda el próximo jueves día 27, “en el lugar que corresponda”. El sorteo del calendario de Liga de cada temporada siempre ha sido sin embargo competencia de la FEF.



“INJERENCIAS INDEBIDAS"



“La comisión delegada hace un llamamiento a las instituciones para que velen por el respeto al ámbito competencial de LaLiga, evitando de esta manera injerencias indebidas que obstaculizan el normal funcionamiento de una industria que supone el 1,37 % del PIB y que genera 185.000 empleos. Una Liga que ha demostrado con creces su firme apoyo al resto del deporte español”, proclama la patronal de clubes, que a expensas del ‘caso Fuenlabrada' se opone a la ampliación de Segunda a 24 equipos.



“Absténgase de cometer ilegalidad o irregularidad alguna con el sorteo de las competiciones de Primera y Segunda División de las competiciones oficiales de fútbol en España. Se lo digo con claridad meridiana, esta FEF no va a reconocer cualquier simulacro de sorteo que se organice desde la LNFP y no solo no lo va a reconocer, ni tendrá valor alguno, sino que además le anuncio que en el supuesto en que organice un sorteo ‘no oficial’ de las competiciones oficiales de fútbol en España va a ser inmediatamente denunciado por fraude en las competiciones ante el CSD y ante los organismos internacionales del fútbol”, advierte la Federación Española a Tebas.



“La FEF desarrollará el sorteo de las competiciones, como única entidad que puede hacerlo, en el momento en que pueda desarrollarse de acuerdo con la normativa vigente”, añade en su misiva Andreu Camps, mientras en la guerra entre ambos organismos se verá de nuevo obligado a intervenir el CSD.