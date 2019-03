Duro castigo para el Izarra

11/03/2019 a las 06:00

En partidos tan igualados cualquier fallo en la zaga te condena. A punto de terminar el tiempo de descuento, el Izarra pagó excesivamente caro un error defensivo que dejó campo libre a Carralero para marcar el único gol del partido sobre la bocina. Poco pudo hacer Iricíbar par evitar que el Calahorra se llevase ayer de Merkatondoa dos puntos de más.

No fue el mejor día para los de Estella que empezaron el juego rotos por las lesiones. Maestresalas se cayó de la convocatoria justo antes del pitido inicial, tras lesionarse durante el calentamiento. Por él entró Deivid, que tuvo que ser sustituido a los diez minutos de comenzar el encuentro aquejado de un fuerte dolor de rodilla, consecuencia de un choque. Saltó al campo Alonso, que entró en la lista ‘in extremis’ al caerse Maestresalas.

Hernando tuvo que reorganizar a un once que le costó meterse unos minutos en el partido, pero terminó la primera parte generando más ocasiones que los riojanos, con más llegadas por bandas y centro. La primera llegó en el minuto 19, con Laborda y un remate que se marchó fuera de la portería de Zabal. Chema Moreno y Toni García conjugaron varias jugadas, pero no llegó el gol a la portería del guardameta alfareño. Tampoco con el zapatazo de Areso, que resonó en el poste izquierdo antes del paso por vestuarios.

Navarros y riojanos saltaron de nuevo al césped sin cambios tras el descanso. El Izarra apostó por el ataque, terminando el partido con tres delanteros, pero no fue suficiente. El Calahorra salió más enchufado, provocando más jugadas a balón parado, pero tampoco les sirvió. A diez minutos del final, se incrementó la intensidad en Merkatondoa entre dos equipos que necesitaban los tres puntos para escapar de la zona roja de la tabla y que se llevaron los de Calahorra, dejando a los de Estella en puestos de descenso, con 28 puntos, los mismos que el Gernika, en promoción.

Izarra 0: Iricíbar, Eguaras, Albisu (Chilunda, min. 80); Cabrera, Galarza, David (Javi Alonso, min. 12); Areso (Valdo, min. 71); Hinojosa, Gorka Laborda, Chema Moreno y Toni García.

Calahorra 1: Zabal, Iribarren, Alberto, Barrio, Echaide, Cristian, Parla, Raúl, Manjón (Sergio, min. 86); Goñi (Carralero, min.77); y Obeng (Ubis, min. 58).

Árbitro. Aimar Velasco Arbaiza, del Colegio Vasco, asistido por Jon Aostri Durán y Alberto Rodríguez Blázquez. Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Cabrera (min.46) y Albisu (min. 49) y, por parte del Calahorra, a Iribarren (min. 84) y a Ubis (min.90).

Goles. 0-1 (m. 90): Carralero.

Incidencias. Merkatondoa con una entrada de unos 550 espectadores en el día del club.

Hernando “No queda otra opción que trabajar”

La situación del Izarra se complica. Ayer, todo apuntaba a que el marcador de Merkatondoa se cerraría con un empate. Pero Cabrera no pudo frenar a Carralero, que aprovechó una oportunidad de oro a segundos del final. Sin tiempo de reacción, el cuadro izarrista se marchó tocado al vestuario. “Perder de esta manera en tu casa es un momento duro”. También el técnico, Rodrigo Hernando. “Esto es el fútbol y, como parte del juego, puede ocurrir”, lamentó después del partido. Las lesiones están castigando en exceso al conjunto estellés que ayer vio caer a Maestresalas y a Deivid. A pesar de las circunstancias, el Izarra tuvo más ocasiones que el Calahorra. “Pero no hemos sabido materializarlas”, confirmó Hernando. No hay tiempo para lamentaciones. “Quedan diez partidos y hay que afrontarlos como finales y con la responsabilidad de lo que tenemos entre manos. No queda otra opción que trabajar, ver en qué hemos fallado e intentar ganar en Irún”.

