Victorias de Javi Menta y María Ordóñez bajo la lluvia en Betelu

Javi Menta, del Zumeatarra de Andoáin, y María Ordóñez, corredora pucelana del Beste Iruña, se han proclamado ganadores este domingo por la mañana en Betelu del XVI Cross Araitz-Betelu. Una tradicional cita en este inicio de año que, tras dos ediciones canceladas por la covid-19, ha regresado en una lluviosa mañana con 142 inscritos en total.

Los participantes en la prueba absoluta, que han tomado la salida a las 12.00 horas desde la plaza de Betelu, han acabado empapados después de completar los 7,7 kilómetros del circuito, a dos vueltas, por la NA-1300 que une Betelu con Arribe-Atallu y con un tramo embarrado en la parte del circuito que abandona el asfalto para tomar un sendero local.

El trío ha completado unido la primera vuelta pero, poco a poco, los dos corredores guipuzcoanos han impuesto su ritmo dejando al navarro unos metros por detrás, yéndose finalmente en solitario Menta ante un Regillaga incapaz de aguantar el empuje del de Andoáin, ganador con un tiempo de 25:06.

Por su parte mundialista e integrante de la selección española de trail running , se ha quitado en parte la espinita de no haber podido tomar parte el pasado sábado 14 en el Campeonato Navarro de Cross celebrado en Tudela por cuestiones laborales. "Es la primera vez que corro esta prueba. Ya que no pude correr en el campeonato, me apetecía hacer al menos un cross y decidí apuntarme. Y la verdad es que me ha gustado. Ha sido un recorrido muy divertido, con subidas, bajadas, barro... He disfrutado", explicaba la del Beste Iruña, también corredora del Txurregi y especialista en montaña , tras cruzar la línea de meta en 29:09.