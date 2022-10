María Ordóñez, rumbo a Tailandia para disputar el Mundial de trail

Sorprendida por su inclusión en la selección nacional -incluso llegó a pensar “en renunciar” en los primeros días tras conocer su convocatoria-, María Ordóñez Marina trata de organizar sus últimos compromisos laborales y ultima ya su maleta para partir este próximo domingo hacia Tailandia -en un viaje con escala en Madrid donde se reunirá con el resto de los 33 internacionales españoles-. Allí, entre el 3 y el 6 de noviembre, esta atleta pucelana -federada en atletismo con el Beste Iruña y en montaña con el Txurregi- afrontará el primer Mundial de Trail Running.

Después de dos aplazamientos, Chiang Mai acogerá un campeonato en el que se repartirán títulos en diferentes modalidades: Trail Running (38km, 2.425m+), Ultra Trail-Running (78km, 4.807m+), Classic Up and Down (10,7km, 425m+) y Uphill (8,5km, 1.064m+), además del título sub20 de Up and Down.

Ordóñez -que ha acumulado títulos navarros y victorias en diferentes pruebas regionales- vivirá su segunda experiencia internacional tras haber tomado parte el pasado año en la Copa de Naciones disputada. “Espero darlo todo y acabar lo mejor posible, aunque el nivel en un Mundial será altísimo. Al final casi no me creo que pueda estar yo ahí, me siento inquieta, nerviosa, pero no quiero pensarlo demasiado, porque no me hace ningún bien, y trataré de disfrutar de la experiencia compitiendo al máximo. Como siempre. Eso seguro. Y a ver eso en qué puesto me deja”, reconocía la corredora de 29 años (Arroyo de la Encomienda, 23 de noviembre de 1992).

Ella disputará la prueba del kilómetro vertical el 4 de noviembre y la carrera clásica que cerrará el campeonato el día 6. “Me gusta mucho el perfil de esa última carrera. Creo que se adapta bien a mis condiciones y es una distancia que me gusta. Son casi 11 kilómetros y un desnivel de 425 metros. Creo que me voy a sentir más comoda que en el Kilómetro Vertical. Ahora, por los entrenamientos, he ganado velocidad pero me cuesta algo más subir”, apuntaba. “Este año estoy entrenando por mi cuenta, más por sensaciones. Y no he variado mucho por el Mundial. Son pruebas semejantes a las que suelo hacer y por eso no he hecho nada especial ni he variado mi preparación”, reconocía.

Eso sí, Ordóñez espera que, en su primera visita a Tailandia, tenga oportunidad de hacer alguna visita turística y, también, probar algún plato local. “Me gusta probar la comida de la zona en los viajes que hago y ojalá pueda hacerlo allí. Aunque creo que, en la selección, no nos van a dejar hacer muchas pruebas con la comida. Al menos antes de correr”, decía risueña.