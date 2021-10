María Ordóñez: “Está yendo todo muy rápido”

Desborda buen humor y energía. Quizá ése sea el secreto que le permite “cuadrar” su extensa agenda diaria, sacando tiempo para el deporte, la música y su trabajo como médico residente en el Hospital Universitario de Navarra. María Ordóñez Marina, nacida en la localidad pucelana de Arroyo de la Encomienda, llegó apenas hace dos años y medio a Navarra. Un tiempo en el que, además de recorrer y conocer buena parte de la geografía foral, ha irrumpido con fuerza en el panorama de las carreras de montaña y trail running de la Comunidad Foral, consiguiendo títulos de campeona navarra, también nacionales en la modalidad de Kilómetro Vertical, numerosas de victorias en pruebas populares y, ahora, un billete para acudir con la selección nacional absoluta a la Copa de Naciones WMRA que se disputará el próximo domingo en el Val Bregaglia Trail de Chiavenna (Italia), de 19 kilómetros y 650 metros de desnivel positivo.

Este jueves parte con la selección nacional para debutar a nivel internacional, ¿cómo se encuentra?

Contenta, pero un tanto nerviosa la verdad y cierto miedo también a no cumplir o dar el nivel. No lo esperaba ni sé muy bien cómo lo . Mi único objetivo es tratar de conseguir puntuar para España. Es decir ser al menos la tercera clasificada de la selección de las cuatro que vamos. Últimamente he estado más centrada en los verticales así que la prueba, sin ser excesivamente larga, sí que es más de lo que estoy acostumbrada últimamente y el desnivel sí que es poquito.. A ver. Voy a aprender de la experiencia, disfrutar y dar todo lo que pueda para acabar lo mejor posible. Pero sí ya que me llamasen el pasado año a una concentración a fue una sorpresa. Había hecho cuarta en el Nacional pero... Así que esto. Imagínate.

¿Es un premio al esfuerzo?

La verdad es que me lo estoy trabajando. Entreno mucho y, aunque me gusta y trato de no desatender otros aspectos de mi vida, noto que es el momento de aprovechar esto que estoy viviendo y que no sé cuánto durará. A veces tengo la sensación de estar inmersa en un juego que no sé jugar y que no sé ni si estoy al nivel. Pero luego van saliendo los resultados así que...

En apenas dos años ha pasado de no salir a correr, a ser internacional de trail running...

Sí. Es increíble. Ahora hasta gente del trabajo me habla, pero me hablan de correr porque me siguen, ven las carreras, se interesan... Uff (ríe). Si me lo dicen hace tres años te aseguro que pienso que es una broma. Está yendo todo muy rápido, no me acaba de creer que esté pasando. Al final es todo tan seguido que apenas tengo tiempo de asimilarlo. Siempre he hecho deporte aunque tampoco es cosa de familia, y eso que mi hermano jugó y entrena al VRAC en rugby. Hockey, patinaje de velocidad, halterofilia, tenis, baloncesto, ciclismo... A veces salía a correr pero para mantenerme en forma y pasar el rato, pero no me había lanzado a correr nunca para competir hasta que llegué a Pamplona.

¿Y cómo fue ese momento?

Al llegar a Navarra para iniciar la residencia, y sin conocer a nadie, me iba a pasear por San Cristóbal. Empecé a ir al monte. Y en enero de 2019 me enteré de un cross solidario en Puente, la vi interesante, eran 5 kilómetros y me apunté. Quedé tercera y vino Joseba Arangay (presidente del Beste Iruña) y me dijo: ¿no te apetece apuntarte al club y competir con nosotros? Le dije que sí, pero que yo quería hacer trail, sin saber ni muy bien lo que era. Di ese paso adelante. Fui al Navarro de trail, comencé a conocer a gente como Santi Iricibar y me enganchó el ambiente. Corrí quedé segunda, luego fui a la Canfranc-Canfranc... Y así empezó todo.

¿Con qué se queda?

Con ese ambiente y las personas que estoy conociendo. Es lo más importante. Por ejemplo, el grupo que hemos creado en la Copa de España de Verticales. Sin Mikel (Beunza), Uxue (Murolas) y Josean (Salgado) no hubiera ido. Imposible. Gracias a ellos, que nos hemos ido animando y ayudado, he sido campeona. A todos nos ha ido muy bien.

Por cierto, compite con la federación de atletismo y la de montaña, ¿qué piensa de la polémica entre ellas por las carreras en montaña?

Sinceramente no tengo una opinión muy sólida. Acabo de llegar a esto. Sí que puedo decir que he tenido experiencia muy buenas con ambas , que quizá la de atletismo tiene más recursos. Al corredor lo que nos importa es tener carreras bien organizadas, por una u otra federación. Y, ojalá, poder correrlas sin tener que pagar dos licencias diferentes. Parece lo lógico.