María Ordóñez, ya en Tailandia, lista para afrontar el Mundial de trail

La selección española de trail running de la Real Federación Española de Atletismo, formada por 33 atletas y distintos técnicos, aterrizó este martes 1 de noviembre en Tailandia después de un viaje que arrancó el lunes en Madrid. En el equipo nacional que competirá en el Campeonato del Mundo en Chiang Mai, de este jueves al domingo, está María Ordóñez Marina, atleta pucelana residente en Pamplona y federada por los clubes Beste Iruña y Txurregi.

Ella, que vivirá su segunda experiencia internacional tras haber tomado parte el pasado año en la Copa de Naciones disputada en Italia, competirá el viernes en la especialidad de kilómetro vertical (8,5km, 1.064m+) y el domingo, en la prueba clásica (10,7km, 425m+).

Después de dos aplazamientos, Chiang Mai acogerá un campeonato en el que se repartirán títulos en diferentes modalidades: Trail Running (38km, 2.425m+), Ultra Trail-Running (78km, 4.807m+), Classic Up and Down (10,7km, 425m+) y Uphill (8,5km, 1.064m+), además del título sub20 de Up and Down.