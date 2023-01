El 9,6% navarro de la Fundación Euskadi

La Fundación Ciclista Euskadi dio este jueves comienzo a la temporada ciclista en la sede de Euskaltel en el parque tecnológico de Zamudio. 62 ciclistas repartidos en tres formaciones. El Euskaltel-Euskadi en categoría Pro Team masculina (20 corredores), el Laboral Kutxa (17) continental femenino y el Laboral Kutxa elite y sub 23, la cantera con 25 ciclistas en su plantilla.

El peso navarro en la Fundación es de un 9,6% del total. Dos en cada equipo. Ibai Azurmendi y Asier Etxeberria en Euskaltel; Idoia Eraso y Mireia Arriazu en el femenino y los amateurs Ailetz Lasa e Iker Mintegi.

Los primeros en debutar serán los profesionales Azurmendi y Etxeberria.

LA PETICIÓN DE IBAI AZURMENDI

Ibai Azurmendi cumple en 2023 su sexta temporada como ciclista profesional, siempre con el naranja del Euskaltel-Euskadi. El escalador de Leitza solo pide una cosa para la campaña entrante: salud. Un factor indispensable que en los últimos años no ha terminado de acompañarle por caídas (el episodio del corzo en Uitzi) o enfermedad, como el Covid.

“He podido hacer una preparación en el invierno completa, muy buena, sin ningún contratiempo”, comentaba ayer el ciclista navarro del Euskaltel. “Lo único que pido para la temporada es salud. No tener problemas, y que pueda tener la continuidad necesaria a la hora de competir. Si tengo salud, el resto lo voy a poner yo, y por trabajo no va a ser”.

Ibai Azurmendi tuvo el año pasado destellos, como la escapada en la etapa navarra de la Itzulia, su larga cabalgada en la Clásica San Sebastián, disputó y terminó su primera Vuelta a España (86º en la general)... Cree que en 2023 tiene que dar un paso adelante.

“Las carreras que hice el año pasado, como la Vuelta, creo que me han dado un buen poso de madurez. Este año tengo que dar un paso adelante y conseguir tener continuidad y constancia en las carreras y creo que lo puedo conseguir”, comentaba

Azurmendi hará el Tour de Arabia, la Vuelta a Andalucía y Gran Camiño en un primer bloque.

LA EVOLUCIÓN DE ASIER

A sus 24 años, en su segunda campaña como profesional, Asier Etxeberria sigue evolucionando. El año pasado dejó buenas actuaciones en forma de escapada en el Algarve, Tour de Alpes y Luxemburgo. Este quiere dar un paso más.

“Creo que tengo que seguir evolucionando. El año pasado tuve presencia en fugas, este igual tengo que guardar más para el final siguiendo esa línea de la pasada temporada”, comentaba el ciclista navarro. “En 2022 corrí la Itzulia y Portugal, fueron dos carreras en las que me sentí muy a gusto y no me importaría repetir”.

Para 2023 tiene ya un primer objetivo. Debutará en Mallorca para después hacer Valencia, una clásica en Portugal y volar a África, donde quiere hacer un buen Tour de Ruanda.

FUNDACIÓN

Las cuatro ilusiones del Laboral Kutxa

La representación navarra en la Fundación también está presente en el Laboral Kutxa femenino, que ha montado un potente equipo UCI. Idoia Eraso es una de sus apuestas, ya que ha firmado por tres años. Junto a ella la gran noticia de ver a Mireia Arriazu en el equipo tras la gravísima caída que sufrió la pasada temporada. Ailetz Lasa e Iker Mintegi, que ya tuvieron su oportunidad de estar en algunas carreras con profesionales, afrontan un año muy importante como amateurs si quieren dar el salto al profesionalismo.