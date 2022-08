Ibai Azurmendi: "Nieve me dice que tenga calma y aproveche las oportunidades"

Ibai Azurmendi es una historia de superación de manual. Hace un año, las complicaciones del Covid le pusieron contra las cuerdas, estuvo a un paso de tener que dejar el ciclismo. Pero este martes 15 de agosto viajó con todo su equipo, el Euskaltel, a Utrecht (Países Bajos), donde el viernes comienza la La dees unaHace un año, las complicaciones delle pusieron contra las cuerdas, estuvo a un paso de tener que dejar el ciclismo. Pero este martes 15 de agosto, a(Países Bajos), donde el viernes comienza la Vuelta a España , su primera Vuelta a España, su primera grande. Azurmendi, de 26 años, profesional con la Fundación Euskadi desde 2018, da un paso más como ciclista. A ganas no le gana nadie.

Menuda noticia, correr la Vuelta a España.

Pues sí, para mí correr la Vuelta a España con el maillot naranja es por fin un sueño hecho realidad. Primero corrí la Clásica San Sebastián y la Vuelta a Burgos, allí teníamos que ver cómo recuperaba mi forma y si podía ir a la Vuelta. Me vieron bien y voy a la Vuelta. Creo que he aprovechado todas las oportunidades que me han dado.

Y todo en un año en el que nada ha sido fácil, en el que ha ido encadenando del Covid, a caídas, accidentes...

Desde el año pasado he tenido más momentos malos que buenos, pero eso hace que valores más y disfrute más de las buenas cosas. Por eso en las carreras en las que he tenido la oportunidad de mostrar mi nivel, lo he hecho. Sí que he vivido momentos muy difíciles, que los he sabido gestionar y superar gracias a la familia, al equipo y a los amigos. Tengo un gran entorno, y todo el trabajo tiene recompensa.

¿Qué quiere hacer en su debut en la Vuelta?

Para el equipo es importante intentar ser protagonistas y dar batalla. Y es lo que quiero hacer. Son 21 días, hay que gestionar de forma inteligente las fuerzas y saber aprovechar las oportunidades. Me gustaría ser protagonista en alguna etapa, buscar la escapada, que camine alguna y a ver si podemos estar en la disputa de alguna etapa.

Hay mucha montaña y días que le van.

Es una Vuelta muy dura, cada etapa y cada día son buenas, cada día es una oportunidad.

¿Qué le da más respeto?

La nueva experiencia de las tres semanas. Creo que llego bien preparado, he hecho bien las cosas, pero hay que ver cómo asimila el cuerpo tres semanas de competición seguidos, que es algo nuevo para mí. Tengo confianza en poder hacerlo bien. Confío en el equipo y si ellos confían en mí es porque creen que puedo hacerlo bien.

Llega con 28 días de competición, muy poco.

Sí, la teoría dice que voy a llegar físicamente muy fresco en comparación con otros corredores que pueden llegar más sobrecargados. Y mentalmente estoy muy bien, muy fresco, con ganas de competir. Desde la Itzulia prácticamente no había competido. He hecho una semana con San Sebastián y Burgos, y ha ido todo muy bien. Mentalmente estoy fresco, como si estuviera en enero, empezando la temporada, y eso va a ser clave para afrontar la Vuelta. Voy a llegar con hambre de competición y eso me va a ayudar.

¿Qué miras tiene el equipo? Tampoco hay un gran líder.

No, no hay alguien para la general, pero sí que hay un equipo muy variado que puede hacerlo muy bien en terrenos muy variados. Hay muchas oportunidades para todos. Y luego está Maté, que para la general nos va a dar mucha calma y tranquilidad. Yo creo que Mikel Bizkarra para arriba va a estar con los mejores, seguro. Habrá oportunidades para todos.

¿Qué le ha aconsejado Mikel Nieve?

El domingo entrené con él y me dijo que esté calmado y que aproveche la oportunidad porque estoy bien de forma y he hecho bien las cosas. Mikel me ha dicho que nadie se come a nadie en la Vuelta. Creo que estoy en mi mejor nivel y llegaré hasta donde pueda llegar con la conciencia muy tranquila. Hasta donde llegue.

"Llegué a pensar que no volvería a ser ciclista"

El año pasado estuvo contra las cuerdas por el Covid.

Sí, ese ha sido el peor revés de todos. Llegué a pensar que no volvería a ser ciclista nunca más por los problemas que tuve. Pero tuve mucha suerte y pude recuperarme. Luego este año en la Itzulia enfermé cuando iba muy bien, después tuve el susto gordo del corzo entrenando... son palos, pero al final lo único que puedes hacer es poner todo de tu parte para intentar pasar página y tirar para adelante. Después de cosas como éstas he aprendido a vivir más del momento, a aprovechar cada oportunidad como si fuera la última. Y así lo hago. El equipo ha confiado en mí para ir a la Vuelta y quiero devolverles esa confianza haciendo todo lo que esté en mi mano para hacer una buena carrera.

¿Cómo se ha reconstruido? ¿de dónde ha sacado fuerza para centrarse?

Me ayuda mucho mi entorno. El equipo siempre me ha dado apoyo y tranquilidad. El apoyo de la familia y de los psicólogos también me ha ayudado mucho, gracias a ellos estoy donde estoy. Cada día que salgo a entrenar los tengo en mente y cada carrera es una oportunidad para disfrutar y para dar lo mejor de mí. Si soy ciclista es por ellos.