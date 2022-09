Idoia Eraso: “Quiero aprender y disfrutar en el Mundial”

Mientras otras ciclistas están pendientes del descanso tras correr la Vuelta pensando en el Mundial, a Idoia Eraso le toca hacer equilibrios para cumplir con sus estudios de tercero de Magisterio en la UPNA, entrenar, recuperar y pensar en su debut en un campeonato del mundo.

Acaba la Vuelta y casi directa al Mundial.

Sí, el domingo acabé la Vuelta a España, que me pareció más dura que la del año pasado. Me sirvió para aprender y para coger ritmo.

¿Dónde lo pasó mal?

Lo pasé mal casi todos los días, por el recorrido pero sobre todo por el ritmo y el cansancio. Nunca había hechos tantos días de competición, ni distancias tan largas.

¿Dónde ha aprendido?

Disfruté mucho en la crono por equipos, nunca había hecho una etapa así. A pesar de que es una etapa complicada, porque hace falta mucha preparación, me gustó, la sacamos muy bien adelante.

¿Hay tanta diferencia y es tan difícil hacerse un hueco ahí arriba?

Sí, la diferencia con los equipos grandes es enorme en cuanto a medios e infraestructura, pero es el camino de crecimiento que queremos coger.

¿Y con las corredoras?

La diferencia está sobre todo en el ritmo. Ellas en un momento son capaces de cambiarte el ritmo, mientras que para mí es ir todo el rato a fuego, a tope para poder aguantarles. Ves que no tienes más.

Y de repente, el Mundial.

Me lo dijeron hace una semana y cuando me lo comunicaron me puse muy contenta, me emocioné. Es mi primer Mundial y lo voy a hacer en categoría absoluta. Por un lado me da mucho respeto porque me voy a encontrar allí a las mejores del mundo, pero por otra tengo mucha ilusión por aprender.

La selección no es nueva para usted.

No, ya he corrido campeonatos de Europa con ellos, pero no un Mundial.

Y en Australia.

Sí, vamos con tiempo para hacer una buena aclimatación a los cambios horarios. En principio voy a hacer la contrarreloj y la prueba en línea.

En la crono corre con Lourdes Oyarbide y Sandra Alonso.

Sí, hemos coincidido en alguna concentración de la selección, son muy buenas, muy majas y espero aprender mucho de ellas.

¿Le apetece más la prueba de crono por equipos o la línea?

Las dos. Ya que vengo de hacer una buena crono por equipos en la Vuelta, me gustaría hacer un buen papel. Son muy buenas y sé que me va a tocar sufrir.

¿Le imponen los 160 kilómetros de la línea?

Un poco sí, sobre todo por la distancia. Salvo en la Vuelta nunca lo había hecho antes. Y por supuesto por la dureza, el Mundial siempre es muy duro.

¿Qué objetivo se marca?

Por encima de todo aprender y disfrutar del Mundial. Voy a intentar ayudar en todo lo que pueda, pero tampoco me quiero marcar un objetivo en concreto.

Cuando a una le llaman para ir a un Mundial, ¿se piensa que está entre las mejores o tampoco se piensa en eso?

Cuando te llaman para un Mundial como en mi caso quiere decir que la selección está apostando por gente joven y es una buena señal. Es una muestra de confianza en nosotras para el futuro.

¿En su futuro está la idea del profesionalismo?

Siempre digo que en eso voy poco a poco. Mientras esté estudiando prefiero ir con calma, tampoco me quiero marcar el objetivo de lle