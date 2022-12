Imanol Erviti y Óscar Rodríguez, los dos navarros de calidad del Movistar Team 2023

Movistar tendrá en 2023 dos ciclistas navarros en su plantilla, Imanol Erviti y Óscar Rodríguez. Lo que supone un 6,6% del equipo. Son dos, pero de los buenos. Erviti, un capitán de ruta de manual. Rodríguez, un buen escalador. Son dos, pero de los buenos. Erviti, un capitán de ruta de manual. Rodríguez, un buen escalador.

Imanol Erviti debutó con el Illes Balears en 2005 y desde entonces ha estado en la misma estructura. A sus 39 años sabe que el final está cerca. “El año pasado lo hice a trompicones, sin continuidad por las alergias, las caídas... fue una temporada dura por la situación del equipo”, comentaba ayer el ciclista pamplonés, que debutará en Australia, hará un calendario más tradicional y estará al final de las clásicas del norte. “Este año quiero disfrutar, estar bien, llegar en buenas condiciones a las carreras y poder aportar al equipo. No pienso en que pueda ser el último año o no, eso va a depender de cómo vayan las cosas, aunque soy consciente de que el final está cada vez más cerca y lo asumo. Pero lo que me importa de verdad es hacerlo bien”.

Óscar Rodríguez cumple con su segunda campaña dentro de la estructura Movistar. “Ha sido un año un poco complicado por el tema del descenso del equipo, de la tensión que hemos tenido”, comentaba ayer el pamplonés, que también arrancará en enero en Australia y que luego hará las pruebas del desierto. Tour UAE, Omán... Y todo con la idea clara de convertirse en una pieza importante en la montaña.

“Quiero ser un buen gregario para la montaña en el equipo, y para eso tengo que trabajar más”, argumentaba ayer el ciclista navarro. “Me apetecería correr una de las tres grandes. Conozco la Vuelta, he corrido el Giro y me gustaría poder conocer el Tour. Pero ya sé lo difícil que es hacerse con una plaza para las grandes en Movistar. Va a depender de mí, del trabajo que haga y de mi rendimiento”.

Óscar Rodríguez temrina contrato con la estructura navarra al final de la temporada 2023. “Es algo que no me preocupa. Estoy centrado en prepararme bien, en hacer buenas carreras. Lo otro vendrá si lo hago bien”.