Ha vuelto a casa a celebrar con su familia la Navidad después de sus primeros meses lejos de su Villava natal. Ander Izquierdo Labayen, jugador del SL Benfica portugués desde la pasada temporada, no se arrepiente de su decisión de salir de su zona de confort, abandonar su club de toda la vida (Anaitasuna) y lanzarse a su primera experiencia internacional. Al contrario.

¿Cómo se está encontrando en el SL Benfica?

Está siendo mi primera experiencia fuera de casa, viviendo solo, en un equipo nuevo, con compañeros y formas de trabajo nuevas, en otro país, un idioma y una cultura diferentes... (ríe). Tenía un poco de miedo con el tema de vivir solo, de ver cómo me apañaba en casa, de si me iba a sentir solo, de todo el cambio que supone... Y en términos generales muy contento. La verdad. Tanto en lo deportivo como en lo personal, donde, evidentemente, estoy teniendo todo el apoyo de mis amigos y familiares. Benfica es una ciudad increíble, el club me está dando todas las facilidades y cuenta con un staff técnico muy amplio y que nos ayuda en todo, deportivo o personal. Se han preocupado mucho por facilitarme todo. Además, tengo la suerte de que es un gran vestuario, con amigos como Sergey (Hernández, pamplonés y ex de Anaitasuna ) o Arnau García. Y, por supuesto, que el entrenador sea Chema Rodríguez es un punto a favor. Claro.

No tuvo un buen inicio. En pretemporada se lesionó.

Tuve una rotura de fibras en un muslo durante una semana, creo que fue la tercera de pretemporada, con mucha carga de trabajo físico. Eso me impidió tener los minutos de juego que me hubiera gustado y tener la confianza con la que acabé la temporada anterior en Anaitasuna. Me costó rehacerme pero, a base de entrenamiento y trabajo, he acabado por superarlo y ahora va ya todo mucho mejor. Es algo que forma parte del balonmano. La ilusión la mantengo como el primer día y trabajo a tope para tener minutos en pista.

Y lo está consiguiendo. Desde la participación del equipo en la SuperGlobe de Arabia Saudita (el Benfica fue 7º) se ha hecho ya con un hueco en el esquema de Rodríguez...

Sí. Quiero pensarlo así. Chema se caracteriza por ser un técnico con muchas ideas, muchas variantes de juego. Ha probado muchas cosas, nos ha dado confianza a muchos de nosotros y, finalmente, creo que ‘me ha encontrado’ y estoy jugando más en estos tres últimos meses. En lo deportivo está yendo todo rodado.

Liga, Copa, Liga Europea...

Sí. Es cierto que ha habido algunos resultados que no han salido como esperábamos pero el equipo sigue vivo en todas las competiciones y vamos a pelearlas. Llegaba procedente de un gran club como Anaitasuna, pero no estaba acostumbrado a ganar tantos encuentros como lo estoy haciendo con el Benfica. La liga portuguesa se basa, sobre todo, en tratar de no perder ningún partido y darlo todo ante Sporting y Porto, los otros dos grandes clubes. Y con ello no quiero menospreciar a esa liga. Ha habido partidos muy disputados y que nos ha costado muchísimo sacar adelante. Pero, habitualmente, el campeón se decide entre Sporting, Porto y Benfica. Son tres equipos de un gran nivel y hay una rivalidad especial, que hace que se vivan esos duelos con un ambientazo impresionante.

Desde que en verano se fue a Portugal, ¿está pudiendo seguir la evolución de su ex equipo, Helvetia Anaitasuna?

Por supuesto. De hecho, gracias a que emiten todos los partidos de liga, puedo decir que he visto todos sus partidos. La mayoría en directo y, cuando no he podido, los he visto posteriormente en diferido. Al final son todos amigos. Aitor (García), a quien considero mi hermano, sigue jugando ahí... Les doy todo mi apoyo. Hablo continuamente con ellos y me gusta tener ese feed back entre todos.

¿Y qué le ha parecido?

Tuvieron de inicio muy buenos resultados, ganando a León or ejemplo, y han acabado la primera vuelta muy bien. Lástima de esas semanas con derrotas muy duras, con goles en los instantes finales... Fue una racha complicada pero se han rehecho bien y vuelven a estar en la pomada.

Ahora llega el Mundial y, en esta ocasión, Jordi Ribera no ha contado con usted. ¿Le ha sorprendido no estar ni en la prelista?

Es algo en lo que no he querido preocuparme en exceso. He tratado de centrarme en el Benfica, en jugar al mejor nivel y que las cosas fuesen bien allí. Ojalá hubiera estado en la lista para el Mundial. Me hubiera encantado, al igual que volver a las actividades con la selección. Pero también sé que es algo muy complicado. Hay jugadores de mucho nivel y estoy seguro de que van a hacer un gran papel. Yo los voy a seguir en el Mundial, les voy a apoyar y alentar en todo lo que pueda. Y quiero pensar que sigo en la cabeza de Jordi y que, en un futuro y si me lo gano, volveré. Trabajaré para ganármelo, para tratar de ser más constante y dar más de mi. Eso, al final, siempre da sus frutos. Tiempo al tiempo.