Ander Izquierdo: "Estoy con ganas e ilusión ante mi nueva aventura"

Ander Izquierdo, se siente con “ganas e ilusión” de iniciar su nueva y primera aventura en el extranjero, tras haber formado parte del club navarro los últimos 14 años. El exjugador del Helvetia Anaitasuna e internacional absoluto con España,, se siente c, tras haber formado parte del club navarro los últimos 14 años.

Izquierdo jugó el pasado sábado su último partido con la camiseta de Anaitasuna y, seis días después dice estar “bastante más tranquilo” e intentando “procesar” las tres semanas finales en las que ha vivido “un cúmulo de emociones” traducidas en abrazos y muestras de cariño hacia su persona.

En diciembre dio una rueda de prensa para dar a conocer su salida de la sociedad al finalizar el año. Su destino será un club de renombre a nivel continental. Todavía no se ha hecho oficial y el jugador prefiere esperar a que su nuevo equipo lo anuncie dentro de poco, tal y como ha traslado a Efe en esta entrevista.

“He terminado bien, me voy contento y satisfecho conmigo mismo. Siempre he dado todo y más por el equipo”, manifiesta una persona que ya prepara por su cuenta la nueva temporada con entrenamientos para no bajar su estado de forma.

El primera línea de 22 años asegura haber estado pensando en su decisión durante los últimos meses: “Cuando me decidí todavía no era consciente de todo lo que eso significaba y, conforme se fue acercando el final, le di más vueltas a todo lo que me rodeaba: esos últimos partidos con mis compañeros, esas concentraciones… intenté apreciar ese tipo de momentos”.

Comenzó con 7 años en las categorías inferiores de Anaitasuna y, después de 14 temporadas puso punto y final para embarcarse en una nueva aventura lejos de la máxima categoría del balonmano nacional para dar el salto a una gran Liga y continuar con su prometedora carrera.

“Tuve dudas y me apoyé en mucha gente. Me gustó mucho escuchar a diferentes personas con distintas opiniones. Ahora ya no es así, estoy contento con la decisión y espero que haya sido acertada”, explica sobre su salida.

Todas esos amigos, familiares o compañeros le trasladaron “todos los puntos de vista, pero, sobre todo, se centraron en que tomase el camino que más me gustase a mí”.

Tras una convocatoria con la selección española llegaron las primeras ofertas . Ahí fue cuando tuve que ponerme más serio y pensar las cosas”, anota sobre cómo tuvo que valorar su continuidad en Pamplona o centrarse en nuevos retos.

El internacional absoluto con España pidió consejo a compañeros de selección que militan fuera de la Liga Asobal: “me intenté apoyar en varios y me ayudaron. Era todo oídos y estoy agradecido por todo lo que me dijeron”.

“La temporada ha sido bastante dura en cuanto a lesiones. En pocas ocasiones hemos estado el equipo al completo y ello ha impedido ver todo nuestro potencial”, comenta un jugador que a principios de diciembre se rompió el quinto metatarsiano, lo que le obligó a parar durante tres meses y medio y que no le dejó estar al “100 %”.

Izquierdo se marcha “contento”, tras hacer un año colectivo “muy correcto” en el que han sabido superar “muchas adversidades” y añade con orgullo que el equipo “ha transmitido todo lo que quería, que es emocionar a la gente que ha venido a vernos para que así se sintieran identificados con el club”.

“Hemos hecho un gran final de temporada”, opina, añadiendo que, a pesar de no poder alcanzar puestos europeos y haberse despegado del descenso, una situación en la que muchos se dejan llevar, “Quique Domínguez nos insistió en que para nada podíamos meternos en esa espiral y que representábamos mucho más que un equipo de mitad de tabla”.

“Intentamos pelear hasta el último partido para dotar de emoción a todos los que nos venían a ver. Creo que lo hemos conseguido”, dice sobre los últimos meses de competición que terminaron con dos victorias frente a Logroño y Nava que les colocaron en octavo puesto.

Las sensaciones que dejó el equipo al comienzo de curso hacían pensar que este año podía ser especial, algo que no terminó dándose. Izquierdo acepta que han vivido “altibajos”, siendo parte de una “montaña rusa” con “comienzos de partidos increíbles, mientras que en las segundas mitades no éramos capaces de desplegar todo nuestro juego, y viceversa”.

Anaitasuna se despidió de jugadores importantes como Etxeberria, Del Arco o el propio Izquierdo, quienes no continuarán en las filas del conjunto verdiblanco: “Anaita está por encima de eso, la base sigue estando ahí y además continúa Quique, el capitán del barco. Los seguiré de cerca y tengo mucha confianza en ellos”, añade sobre esa situación.

El 25 de junio comenzarán los Juegos Mediterráneos, que este año se celebrarán en Argelia con un Izquierdo convocado, “con ganas de jugar con el combinado nacional” y con el que espera “desplegar un juego increíble” para “hacer un gran papel”.

“Me gustaría ganar medallas, pero, sobre todo, poder competirlas. Participar en un gran torneo como unas Olimpiadas o un Mundial sería increíble y tengo el sueño de ello”, reflexiona acerca de su futura carrera con la selección.

“El trabajo que viene haciendo Anaitasuna estos últimos años es muy bueno con la cantera. Se ve en los resultados obtenidos en categorías inferiores sacando medallas, algo que era muy difícil cuando yo era más joven, y ahora lo estamos normalizando”, indica sobre la filosofía del club navarro con sus jugadores más jóvenes.

“Hemos formado un grupo muy bueno que intentamos trasladar el buen rollo a la pista. Quique está muy contento, se ha hecho a la ciudad y así nos lo ha transmitido, él está feliz de poder entrenar aquí y al final ese contrato hasta 2025 es por un interés mutuo”, dice sobre la buena salud que vive su ya exequipo y sobre la comodidad del técnico gallego en la capital navarra.