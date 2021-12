dar el salto al extranjero para seguir progresando. Ander Izquierdo Labayen hizo pública este martes “una decisión difícil y muy meditada durante varias semanas, apoyándome en el mayor número de personas posible”, indicó emocionado, “un poco nervioso y dolorido” y “muy agradecido”. El Helvetia Anaitasuna se queda sin uno de sus estandartes, un diamante pulido en su cantera desde los 7 años y que, después de 14 temporadas, dejará Navarra parapara seguir progresando.hizo pública este martes “una decisión difícil y muy meditada durante varias semanas, apoyándome en el mayor número de personas posible”, indicó emocionado, “un poco nervioso y dolorido” y “muy agradecido”.

“Anaitasuna siempre ha sido mi casa y es donde he aprendido todo lo que soy o trato de ser. Llevo 14 años jugando en esta sociedad y estoy contento con el camino que empiezo pero, a la vez, me es imposible no acordarme lo muy feliz que me ha hecho con amigos y compañeros y lo que me ha dado este club”, dijo el jugador, que heredó la pasión por el balonmano y por Anaitasuna de su padre Natxo, ex pivote del club.

TENÍA UNA OPCIÓN PARA RENOVAR

El primera línea de 21 años, internacional absoluto con España desde noviembre de 2020, declina así la opción de renovar una temporada más que tenía en su último contrato. “A alguien le oí decir que los trenes no pasan dos veces y que, para ser feliz, hay que tratar de subirse a ellos. Con lo justo era feliz pero llegó un momento en el que me dije que quería seguir progresando, probar nuevas experiencias. Salir de mi zona de confort y hacer todo lo que esté en mi mano para seguir creciendo, no solo como jugador sino también como persona”, explicó.

Tras asegurar que quiere cerrar su etapa en este club “con el equipo acabando la temporada lo más alto posible”, prefirió no desvelar el nombre de su futuro club “por respeto” aunque sí confirmó que dejará la Liga Sacyr Asobal para irse al extranjero. “Resulta difícil rechazar este tipo de ofertas”, aseguró, lo que deja entrever un destino de alto nivel.

“SABÍAMOS QUE IBA A LLEGAR”

“Es como cuando se va un hijo de casa. Es ley de vida. Una de esas noticias que quieres que tarde en llegar pero que todos sabíamos que se iba a producir. Es una noticia que nos deja tristes porque perdemos a un grandísimo chico y a un fantástico jugador que será muy muy complicado de sustituir pero, a la vez, estamos muy contentos por él porque seguirá mejorando como jugador y creciendo como persona”, reconocía Quique Domínguez, quien arropó este martes a su jugador junto con Carlos García (director deportivo del club) y Mertxe López (presidenta de Anaitasuna).

“Me siento muy afortunado por haber vivido en primera línea su gran despegue, esa explosión como jugador, la pasada campaña”, añadió Domínguez, en referencia a la campaña 2020-21 en la que fue elegido mejor jugador del mes de octubre, mejor central de la primera vuelta y jugador revelación de la Liga Asobal. Un año en el que logró 182 goles en 32 partidos y comenzó a ser llamado por el seleccionador absoluto Jordi Ribera.

De hecho, contaba con muchas posibilidades de ser uno de los llamados por Ribera para el Europeo del próximo enero pero una fractura en un dedo del pie que sufrió hace unas semanas -de la que se recupera, estimando en cuatro semanas su vuelta a los entrenamientos- ha truncado ese sueño.

Carlos García reconoció sus “sentimientos encontrados” ante una noticia que “sabíamos que iba a llegar”. “Sólo podemos sentirnos orgullosos y agradecidos -dijo. Seguro que el club le ha dado mucho, pero él también nos ha dado también mucho al club y a toda la sociedad. A parte de un jugador brillante, se nos va un chaval excepcional. Fantástico. No se le puede poner un ‘pero’”.

J.P. URDIROZ

UNA CARTA PARA EL VESTUARIO

El técnico Quique Domínguez desveló que Ander Izquierdo anunció su salida a sus compañeros con una emotiva carta. “Fue un mensaje lleno de humildad, agradecimiento y cariño hacia todos: jugadores, cuerpo técnico y staff. Recoge muy bien lo que es Ander”, dijo el técnico quien, “tras estarlo pensando”, afirmó que “a pesar de que he entrenado a buenos jugadores, más veteranos y experimentados que él, nunca he entrenado a nadie con tanto talento como Ander. A un jugador tan joven y que desprenda tanta calidad y, sobre todo, con el recorrido y las posibilidades que tiene aún por delante. Tiene algo especial, magia”, señaló.

No es por eso de extrañar que Mertxe López, presidenta del club, calificase a Izquierdo, además de una “bella persona y gradísimo jugador”, “como referente, la imagen en la que queremos que se miren todos los chavales de nuestra escuela, para que vean que, con esfuerzo y mucha pasión, los sueños se cumplen”.

La dirigente le mostró su deseó de que “crezca y lleve por bandera a este club. Ha sido, eres y seguirás siendo un jugador muy querido. Estamos muy orgullosos y te deseamos lo mejor. Esta casa, tu casa, seguirá abierta para tí. No te olvides de nosotros”, concluyó.

Nombre: Ander Izquierdo Labayen.

Nacimiento: 1 de mayo de 2000 (21 años). De Villava.

Altura y peso: 1, 91m y 86,4kg.

Posición: primera línea (diestro).

Estudios: cursa el último año de Grado Superior de Marketing. Su idea es seguir estudiando.

Trayectoria: jugador en Anaitasuna desde los 7 años. En agosto de 2018, Iñaki Ániz le dio el paso al primer equipo. Desde entonces suma 275 goles en 78 encuentros de liga. Internacional con España en categoría promesas, juvenil, júnior y, desde noviembre de 2020, absoluta. La pasada campaña fue elegido jugador revelación de la Liga Sacyr Asobal. Esta campaña, entró en el ‘siete ideal’ de la jornada 2 y 8.