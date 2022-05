El reto de Gurpea Beti Onak: mantener el bloque y duplicar el presupuesto

Jugar en Plata o en División de Honor no es lo mismo. El salto es muy importante tanto en la pista como fuera de ella. Y por eso, tras la confirmación de su ascenso, el Gurpea Beti Onak se ha puesto manos a la obra para planificar el equipo del próximo año. Aunque aún no se han firmando renovaciones -a la espera de ver si se subía o no-, el club ya ha ido contactando con las jugadoras y el objetivo es renovar a la columna vertebral del conjunto de esta temporada, manteniendo el bloque lo más posible. Aunque, como es lógico, habrá algunas bajas y también “cuatro o cinco” fichajes de calidad en los que ya se está trabajando también y con los que se buscará reforzar la plantilla.

En lo que no hay ninguna duda es que Miguel Etxeberria, tras sus dos últimas temporadas al frente del equipo, seguirá llevando el timón de la nave verdinegra, en el que será su estreno en la Liga Guerreras Iberdrola.

Todo ello pendiente de un tema simple pero vital. “Necesitamos prácticamente duplicar el presupuesto que hemos tenido esta temporada”, tal como reconocía el directivo Iñaki Etxeberria, con el objetivo de mantenerse lo más posible en la máxima categoría, sin detallar la cuantía. “Vamos a tratar de formar un equipo que pelee, que compita y no sea un equipo ascensor que descienda al año siguiente de haber subido”, reconocía el responsable villavés pensando ya en una temporada en la que, en principio, habrá dos descensos en lugar de los cuatro de esta campaña.

No hay que olvidar que, además del aumento de la exigencia deportiva, la Real Federación Española de Balonmano exige un mínimo de ocho contratos profesionales en la plantilla, que actualmente sólo tenía uno.

Villava recibirá esta tarde a la plantilla en la calle Mayor

El sábado, tras festejarlo en la pista y el vestuario del pabellón Titerroy, la celebración por el ascenso del Gurpea Beti Onak les llevó a la piscina del hotel de concentración. Ismael Echarte encendió al resto del equipo al lanzarse por sorpresa vestido al agua y, claro, no acabó solo. Jugadoras, técnicos e incluso directivos se lanzaron con él en un festejo espontáneo previo a la cena, tras la cual el equipo se retiró. Este domingo, había partido por la mañana aunque, tras el mismo y después de una buena siesta o un rato de descanso al sol, la plantilla celebró con una cena lo conseguido.

Y este lunes, tras volar de Lanzarote a Bilbao a las 9.30h y llegar a la capital vizcaína al mediodía, la fiesta se trasladará al igual que el equipo verdinegro a las calles de Villava. En concreto, en torno a las 18.00h, un pasillo de los canteranos recibirá en la calle Mayor de la localidad al autobús del equipo y le acompañará hasta el ayuntamiento, donde serán recibidos por el alcalde -y ex jugador del Beti Onak- Mikel Oteiza. Un acto que contará además con el saludo desde el balcón de la nueva plantilla de la División de Honor femenina.

Ahí no acabarán los festejos ya que, a lo largo de la semana y a falta de concretar por cuestiones de agenda, el Gurpea Beti Onak será recibido por la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite.