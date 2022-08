Willy, la sonrisa de la selección española en el Navarra Arena

baloncesto más excelso, con el primer entrenamiento de la selección española masculina, que protagonizará este miércoles frente a Islandia el primer encuentro de la segunda fase de la clasificación para el Mundial 2023. Será también la primera ocasión en la que la laureada 'Familia' compita en un partido oficial en El Navarra Arena empezó a teñirse este domingo delmás excelso, con el, que protagonizaráel primer encuentro de la segunda. Será también la primera ocasión en la que la laureada 'Familia' compita en un partido oficial en Pamplona . Y este primer contacto con la pista que acogerá el importante choque fue en petit comité.

Sergio Scariolo estabantrato exquisito y su simpatía ése fue el mediático Willy Hernangómez. Apenas un pequeño grupo de aficionados se enteró de que los jugadores dirigidos porestaban entrenando a puerta cerrada en el Arena y se acercaron a la salida del pabellón para estar con sus ídolos. Un acierto, porque fue una ocasión inmejorable para hacerse fotografías, dialogar con ellos y ver a las estrellas del basket como alguien cercano. Pero si alguien se llevó la palma por suése fue el mediático

El jugador de los New Orleans Pelicans atendió a las personas que quisieron una foto con él, que fueron todas las que allí estaban. Resultaba curioso, pero no extraño, que mientras Willy, su hermano Juancho, o los primeros en salir, Rudy Fernández y Sergio Llull, o incluso el técnico Sergio Scariolo, eran requeridos por los seguidores del basket, muchos de los jugadores pasaban por al lado con discreción, ya que no son tan conocidos para el gran público. El altísimo Yankuba Sima (2,09) también fue requerido. La histórica y larga época de los hermanos Gasol, acompañados por los José Manuel Calderón, Juan Carlos Navarro, Sergio Rodríguez, Víctor Claver o Felipe Reyes, quedó atrás. España fue una potencia mundial y aspiraba a todo. En estos días, Scariolo ha admitido que su equipo no tiene el talento de aquél y que hay otras selecciones muy superiores. Sus palabras son ciertas, aunque en ciertos sectores no se hayan entendido, pero también un acicate para su propio elenco con vistas al partido del miércoles y del propio Eurobasket, que comienza el 1 de septiembre.

María Vallejo

DOS HORAS DE ENTRENAMIENTO

La renovada selección española llegaba a Pamplona pasadas las 2 de la tarde y comía poco después en el hotel Palacio Castillo de Gorraiz. Los jugadores marcharon después en el llamativo autobús rojo de España hacia el Navarra Arena. El entrenamiento se desarrolló entre las 18 y las 20 horas.

No fue hasta las 20:40 cuando empezaron a salir los jugadores del interior del pabellón. Llull y Rudy fueron de los primeros. Willy se hizo esperar, pero salió junto a Scariolo. Repartió sonrisas y simpatía. La grandeza en las pistas no está reñida con la amabilidad.