Irati Etxarri: "He sido feliz, muy feliz, pero quería un cambio"

Irati Etxarri, Después de cuatro años de crecimiento, risas, experiencias, éxitos y muchas amistades, la jugadora navarra MVP nacional y mejor ala pívot del 2021-2022, cierra su etapa con el Cadí La Seu para jugar con el UNI Girona.

¿Por qué ha decidido cambiar de rumbo?

Ha sido un proceso largo, yo soy de preguntarme a mí misma cosas. No lo he tomado en el último momento, he ido acumulando experiencias que me iban diciendo que a lo mejor era el momento de cambiar. Yo me veía capaz y en este caso es Girona, pero sino habría sido otro sitio porque mi cuerpo y mi mente me pedían ir más allá.

¿Qué tal las despedidas?

Han sido días duros y bonitos a la vez, me he sentido muy querida. Les tengo mucho cariño y si me voy es porque necesito un cambio, no porque esté mal aquí, al contrario. El cuerpo técnico, mis compañeras, mis padres y mis amigos lo han entendido como algo bueno para mí y dentro de lo emocionante y lo duro que es despedirse de alguien, saben que era lo mejor.

Se despidió con un vídeo muy emotivo.

Sí, me hubiera gustado despedirme del Palau en persona, pero el último partido no fue en casa. Tenía una sensación agridulce, una espinita clavada, pero con el vídeo me he sentido mejor. Me preocupaba no despedirme de la gente, que la afición se quedará con la sensación de que me voy sin decir nada, pero ahora me siento mejor. Las redes sociales me han dejado despedirme con cariño, me he quedado más tranquila.

¿Qué le dijo Bernart Canut?

Él también tomó la decisión de cambiar de club y nos hemos entendido. Hemos vivido nuestro crecimiento juntos, en el último partido le di la enhorabuena y las gracias por todo lo vivido estos años, pero él me decía que era recíproco. Bernart llegó como primer entrenador hace cinco años y cuatro han sido conmigo, así que hemos vivido todo juntos. Yo soy muy joven para ser jugadora y él para ser entrenador, nos hemos adentrado en este mundo en situaciones parecidas y justo a la vez hemos decidido cambiar de rumbo.

¿Por qué el UNI Girona?

Yo tenía claro que quería un cambio con respecto al nivel. Necesitaba que cada entrenamiento fuera un reto, que al mirar a una compañera me dijera: búa Irati, qué buena es, ya te puedes esforzar. Es algo difícil de encontrar, no sabía que ofertas iba a tener, una posibilidad era irme fuera, pero finalmente entró el Girona y esa oferta me encajó. La decisión fue fácil, ayer se lo dije a un amigo. Me encajaron todas las piezas y la incertidumbre de si puede ir mal la iba a tener en cualquier equipo, así que me apetecía.

¿Cuándo empieza los entrenamientos?

Pues supongo que en septiembre, la liga empieza el fin de semana del 15 de octubre, más o menos, así que en mis cálculos mentales de verano me imagino que el 1 de septiembre ya estaré por allí.

¿Qué es lo que más le gusta del equipo?

Lo que más me gusta es que no sé qué es lo que más me va a gustar y necesito esto. Me apetecía ir a un sitio nuevo y el feedback que he recibido de allí es muy bueno, que como ciudad es una pasada y que a veinte kilómetros está la Costa Brava, que para los catalanes son las playas más bonitas. El club ya lo conocía, su pabellón está siempre lleno y creo que es uno de los clubes que más seguidores tiene, así que tengo ganas de vivir eso a mi favor.

Dos días más tarde de anunciar el fichaje, la selección española le volvió a convocar para su gira. ¿Cómo lo ha recibido?

Muy contenta. En noviembre fue muy bien y la temporada también, así que tenía la esperanza de que reconocieran ese esfuerzo. Cuando terminé la última vez solo quería volver, ahora que lo he conseguido estoy feliz y más porque voy a poder compartir esta experiencia con Laura Peña, mi compañera de equipo los tres últimos años. Ella es como una hermana para mí y me apetece mucho irme de gira con ella. Me están pasando muchas cosas y estoy mentalizada de disfrutarlas.

