Irati Etxarri: “Mi sueño es formar parte de la selección y vivir todo lo que conlleve estar ahí”

El entrenamiento es la prioridad. Levantarse temprano, desayunar y calzarse las zapatillas de baloncesto para reventar las canastas en el campo del Cadi La Seu, en Lérida. Hace tres años la navarra Irati Etxarri Munárriz, Pamplona, 1998, aterrizó en Lérida para seguir compitiendo en la Liga Femenina Challenge. Su paso por el Araski AES, en Vitoria, y lo aprendido estas temporadas al mando de Bernat Canut es lo que le ha llevado a competir en la Selección Española de Baloncesto Femenino.

¿Cómo se ha sentido estos días?

Ha habido un poco de todo. He estado una semana, pero me parece que haya sido un mes, he vivido muchas cosas. Me he sentido muy bien, aunque la llegada fue rara. Era mi primera vez, las conocía a todas y ellas a mi también, pero nunca habíamos coincidido. Hemos jugado en la liga o hemos oído unas de las otras, pero el encuentro me tenía tensa. Al final fue genial, he pasado una semana increíble y el segundo día ya les dije a mis padres que no quería que se acabara esta experiencia.

La noticia se la dio el entrenador por teléfono

Sí, aunque la llamada fue por sorpresa, te lo pueden decir o te lo puedes esperar, pero es algo que no depende de ti. La decisión la toma el entrenador y la Federación Española de Baloncesto y por eso nunca sabes. El momento era delicado, había que competir, pero había que ganar los partidos. Además, el entrenador era nuevo y no sabía si querían incluir en la plantilla a más personas. Recibí la llamada de Miguel Méndez, el entrenador, pero no vi la notificación hasta el mediodía, cuando cogí el móvil. En la pantalla apareció su nombre, porque tenía su móvil guardado, y me puse nerviosa. Lo primero que hice fue contárselo a mi compañera de piso, Laura Peña, y ella fue la que me dijo que le llamara corriendo. Estuvimos charlando un buen rato y me dejó muy tranquila.

¿Qué se lleva de la selección?

A las chicas. El trato que he tenido con ellas ha sido muy bueno y el poder conocerlas de manera más cercana es un orgullo. Creo que, aunque estamos hablando de una semana, cualquier jugadora que te hable de su trayectoria te va a decir que con lo que más se queda es con las personas, es lo que más te llena. Estoy feliz de haber conocido a las jugadoras de tan cerca y ya tengo ganas de volver y de aprender más de cada una de ellas.

DNI



Irati Etxarri Munárriz.



Nacida en Pamplona el 26 de julio de 1998.



Posición. Alero



Trayectoria:



2009-2012 CB Burlada hasta la categoría Infantil (incluida).



2012-2016 CD Baloncesto Cantolagua hasta la categoría Junior (incluida).



2016-2018 Araski AES en Liga Femenina Challenge.



2018-2021 Cadi La Seu en Liga Femenina Challenge.

¿Cómo enfocó la preparación?

Tras la noticia me llamó el preparador físico para preguntarme cómo me encontraba. Estuvimos un rato hablando y yo le dije que estaba bien, así que él insistió en seguir con la rutina que tenía en mi equipo. Esto es importante para nosotras porque al club al que pertenecemos, como jugadoras y como trabajadoras, es al que tenemos que dedicarnos, ahí es donde compites durante todo el año. La selección es algo puntual. Ellos preguntan, pero respetan mucho el trabajo que realizas en tu equipo. Además, el médico también me escribió y se ofreció a cualquier cosa que necesitase. Es tranquilizador y muy bonito que te dejen seguir con tu plan de trabajo.

Ricky Rubio le dedicó un tweet por sus palabras tras el debut, ¿qué significó?

Yo no estaba con el móvil y cuando lo vi pensé que ya no iba a dormir en toda la noche. Yo había estado todo el día haciendo cosas y cuando vi su notificación casi me da algo. Lo miré y dije: es Ricky, que sí, Ricky Rubio. No me lo podía creer. Es un jugador al que sigo desde siempre y me gusta mucho. Él siempre es muy crítico y suele opinar y dar discursos que todo el mundo debería escuchar y tener en cuenta. Eso me encanta, pero que diga algo de ti es muy chocante.

¿Ha recibido algún otro mensaje?

Mensajes no, pero estando en la concentración Alba Torrens escuchó mis palabras y me dijo que era muy positivo ser tan inteligente en el deporte. Me quedé alucinando, ella ha sido siempre y es, a día de hoy, mi ídola y mi referente. Estar comiendo con ella ha sido alucinante.

Después de estos días tan intensos y emocionantes, ¿cómo afronta la vuelta a la rutina?

Aún estoy aterrizando, la verdad. Llegué a Lérida y lo primero que hice fue entrenar. Teníamos que volver a juntarnos todas porque cada una venía de un sitio diferente y había que reencontrarse y encajar de nuevo las piezas, aunque volví con muchas ganas. Lo importante es el club donde estás, la Selección Española es un premio.

¿Qué ha supuesto para usted?

Me ha dado mucha fuerza. Siempre me he esforzado por mi sueño, pero ahora he vuelto con más ganas que nunca y con más ansia. Quiero seguir mejorando y para eso hay que centrarse en el club, en la temporada y en los partidos que vienen a partir de ahora. Poco a poco hay que ir recuperando las sensaciones que teníamos antes.

¿Cree que ahora las cosas van a ser diferentes?

No lo sé. Siempre he pensando que las experiencias que vivimos nos cambian, de una manera o de otra, y esta ha sido súper positiva. Me ha hecho darme cuenta de que hay muchos más niveles a los que puedo llegar y eso hace que me centre el doble en el trabajo diario. De todo podemos sacar cosas, incluso de lo malo, y lo más importante es saber relativizar y quedarte con los aspectos más positivos y que más te enseñen.

¿Cómo se lo contó a tus padres y cómo lo han vivido?

Mis padres están en una nube, muy contentos. La noticia les llenó de alegría y eso es algo que a mí me da muchísima fuerza. Me hace gracia porque cuando hablo con ellos siempre me dicen que les ha escrito algún amigo o conocido y eso es muy bonito porque hace que ellos también se sientan apoyados. Es algo muy especial de vivir. Con ellos me ha quedado claro que tengo que disfrutar cada momento al máximo porque nunca sabemos que se va a repetir y que no. Las cosas pueden cambiar muy rápidamente y todos los de la familia lo sabemos, por eso queremos disfrutar al máximo de lo que me está pasando a mí en este momento.

¿Los ve mucho?

Una vez al mes o cada mes y medio, es menos de lo que me gustaría, pero son momentos diferentes. Ellos están en Pamplona, tienen su vida allí y lo que solemos hacer es quedar cuando yo juego cerca o suelen venir a verme aquí. Este fin de semana han venido todos y me alegra mucho, además ya se acerca la Navidad y seguramente también juegue cerca y vendrán a verme. Vamos organizando el calendario.

¿Qué le dijeron sus compañeras de equipo?

Se pusieron súper contentas. Ellas me vieron felices y yo tenía claro que era una felicidad que quería compartir con todas las jugadoras de mi plantilla. Se lo conté el mismo día que me llamó Miguel, aunque la noticia era secreta. Los medios de comunicación aún no sabían nada y tenía que esperar y contárselo solo a los más cercanos.

¿Lo celebró?

Me las llevé a todas a merendar, era la mejor manera de festejar este gran paso en mi carrera. Mis compañeras me han estado escribiendo durante esta semana y el mismo día que nos vimos, tras mi llegada, me preguntaron qué tal me había ido, cómo había sentido y me felicitaron por lo que habíamos conseguido. Lo más gracioso de todo es que ahora mis compañeras extranjeras me llaman súper estrella, nos reímos mucho. Estoy muy contenta y tengo mucha suerte de tenerlas.

Ahora que ya ha vuelto, ¿le queda algún sueño por cumplir?

Sí, seguir ahí. Lo que quiero es poder vivir del baloncesto porque es el deporte que realmente me gusta. Quiero dar el máximo de mi potencial, llegar a sentirme parte del equipo de la Selección Española y vivir todo lo que conlleve estar ahí. Mi sueño es formar parte de ese grupo increíble. Yo creo que España siempre ha dado la cara y siempre ha estado a un nivel muy alto, no creo que en los próximos años cambie.