La navarra Irati Etxarri, MVP nacional

Apenas dos días después de haber sido elegida como mejor ala-pivote de la temporada en la Liga Femenina Endesa, la navarra Irati Etxarri Munárriz, de 23 años, obtuvo una mayor recompensa al ser galardonada como jugadora nacional más valiosa de la competición (MVP nacional) por el criterio mostrado por aficionados, capitanas y entrenadores. De esta forma sigue haciendo historia para el baloncesto y el deporte navarro.

La pamplonesa, formada en el CB Burlada y en el CD Baloncesto Cantolagua, dio el salto a la Liga Femenina con el Lacturale Araski AES en la 2016-17. Fichó por el Cadí La Seu en la 2018-19 y en estas últimas temporadas se ha convertido en un referente del conjunto catalán. De hecho, en esta campaña -en la que su equipo aún debe disputar el play off por el título-, Etxarri ha sido elegida en el quinteto ideal de la liga en cinco jornadas y designada MVP en dos de ellas.

Ha sido una temporada muy especial para mi y acabarla con este galardón... poco más se puede pedir

Etxarri, que esta misma temporada pudo debutar con la selección nacional absoluta, se mostró muy agradecida en un vídeo por el reconocimiento, en especial "a todo el mundo que, de alguna manera o de otra, ha dejado una huella en mí en este tiempo que, desde pequeña, me he dedicado a esto del baloncesto. Es mucha gente y por eso creo que todos forman parte de este camino por lo que quiero compartirlo con ellos. Gracias también a mi familia y amigos por aguantarme y porque, sin vosotros, todo esto no tendría sentido. No quiero terminal sin darle la enhorabuena a Cris y a Vega por haber compartido esta candidatura, por su gran trabajo y por ser referentes para todas nosotras”, afirmaba.

Su compañera de equipo Laura Peña fue elegida como jugadora revelación nacional de la LF Endesa y Azu Muguruza (IDK Euskotren), mejor entrenadora de la temporada.