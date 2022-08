Manu Quijera: “Llevo dos meses en un parque de atracciones y no me bajo de él”

Pamplona despidió ayer al tercer y último integrante de la selección española de atletismo que participa en el Europeo de Múnich. Idoia Mariezkurrena, y su compañera de grupo, la vizcaína del Barcelona Arantza Moreno, campeona de España de jabalina. En su maleta, muchísima ilusión y un claro objetivo, meterse en la final. La estación de tren dedespidió ayer al tercer y último integrante de la selección española de atletismo que participa en el Manu Quijera partió a las 15:37 acompañado por su entrenadora, la navarra, y su compañera de grupo, la vizcaína del Barcelona, campeona de España de jabalina. En su maleta, muchísima ilusión y un claro objetivo, meterse en la final.

Menuda temporada está teniendo, con grandes compromisos.

Este año todo es nuevo para mí. Y una experiencia nueva siempre la coges con muchas ganas. Ha sido mi primer Mundial, mi primera Diamond League y mi primer Europeo. Llevo dos meses en un parque de atracciones, en una montaña rusa y no me bajo de ella. La motivación viene por ahí y porque me encuentro bien. Me veo capaz de llegar a ciertas marcas, cierto nivel. Y eso me da motivación y ganas de seguir compitiendo.

¿Cómo afronta el Europeo con diferencia al Mundial?

El Mundial fue un poco raro, era mi primera experiencia.Iba un poco de tapadillo y se podía no esperar que llegase a la final. Una vez que me vi tan cerca fue un chasco, pero luego ya no. Quedé en el puesto 17, di mi nivel, considero que fue una buena competición. Al Europeo vengo con un poquito más de exigencia. Un objetivo tiene que ser pasar a la final, y si no lo consigo, sería un disgusto. Vengo con un poquito más de ganas competitivas. No quiere decir que al Mundial fuera de paseo, pero el objetivo del Europeo puede ser más ambicioso y eso me puede dar algo más de hambre.

No esconde ese objetivo de meterse en la final.

Mi marca de la temporada es la 13ª. Si todo el mundo lanza sus marcas te quedas fuera, pero si en el Mundial se pasó con 80 metros, casí que calculo que, visto el nivel, lanzando 78 se puede pelear por estar en la final. Es una marca que he lanzado en casi todas las competiciones. Es bastante posible que pueda pelear entre los 12 primeros.

¿Ha estudiado cómo llegan sus rivales?

Hay dos muy por encima, el alemán Webber y el checo Vadlejch, de los que su peor competición son 84 m este año. El alemán sobre todo llegará con ganas al campeonato en su país. Son las puntas de lanza de la jabalina. Luego hay dos finlandeses de 85 metros. Hay un nivel medio alto en el que estamos muchos y la clave estará en cómo lo hagamos.

El escenario es imponente, el Olympiastadion de Múnich.

He visto imágenes de compañeros que están allá y ¡tela! Se ve un pedazo estadio. Es muy abierto, con el graderío grande y ancho. Se ve imponente. Ojalá se llene. Tengo ganas de llegar y de situarme.

Ese tipo de escenarios, ¿motivan para lanzar más o te empequeñecen?

Sí que te empequeñeces un poco. En un sitio tan grande te sientes una personita. Pero a la vez te motiva, porque es una competición muy importante y te da ese extra.

Ha salido con su entrenadoraIdoia Mariezkurrena y su compañera Arantza Moreno.

Sí. Hemos ido los tres en el tren, son 3 horas cómodas. He estado viendo un poco una serie con la que estoy ahora.

¿Cuál?

Breaking Bad. La había empezado hace tiempo pero no me había terminado de enganchar y ahora la he retomado. Me está gustando mucho. Hemos llegado al hotel a las 7 de la tarde, cenaremos a las 9 y mañana -por hoy- madrugaremos para volar. Creo que salimos a las 8:30 desde Madrid.

¿Tiene plan de ver las pruebas?

Llegamos con las competiciones empezadas. No está muy lejos el estadio del hotel así que será accesible ir y volver. Me gustaría ver a los compañeros. Tampoco tenemos que entrenar mucho, está todo hecho, solo mantener la forma y no llegar muy cansados. Sobre todo, tener hambre de competir.

¿Con qué se daría por muy contento?

¿Muy contento? Lanzar más de 80 en la calificación, porque creo que eso daría pie a la final. Y una vez allí, hablaríamos de otra cosa. Pero el viernes 19 me pondría muy contento pasar a la final.

¿Cómo están las aguas en la selección después de la protesta de tantos atletas por la no convocatoria de siete compañeros?

No he coincidido todavía con ellos, no es un tema que salga fácil, de momento tranquillo. Allí (Múnich) no sé cómo lo estarán viviendo. Hasta que lleguemos no veremos cómo estarán las cosas con los oficiales o el propio seleccionador. Imagino que tendremos una reunión técnica todos y veremos cómo están todas las cosas.Pero no creo que esto afecte a la selección. Esto ha sido una lucha, una protesta el día que salió, la mayoría dio un punto de vista muy unificado, pidiendo lo mismo. Creo que la Federación ha tomado nota del mensaje de los atletas y a partir de ahí hará lo oportuno. Yo creo que el mensaje caló.

Maitane Melero nos comentaba que faltaba un criterio claro y un seguimiento a los atletas. Su hermano Nico y Asier también han hablado claro de que se ha jugado con el trabajo de compañeros como Iker Alfonso que merecían ir.

Yo no voy a entrar si merece alguien ir o no, el seleccionador sabe más que nosotros y no me voy a mojar. Pero sí que es verdad que no puedes tener a un atleta mes y medio entrenando cuando no lo vas a llevar. Ha sido una falta de comunicación total. Estás alargando la temporada de un atleta cuando se podía haber ido de vacaciones y empezar incluso la siguiente. Y, al final, para nada. Mi crítica va por ahí. Si tienes a siete que pueden ser seleccionados y tienes dudas, te pones en contacto con cada uno de ellos después del Campeonato de España y se lo comentas, les dices que tienen que acreditar un nivel para una fecha y, a partir de ahí, sabe que tiene que dar un poco más. Lo que no puede ser es que se enteren en la propia lista. Ése es el mayor problema que ha habido.

A ver si esto sirve para no cometer errores en el futuro.

De esto se aprende mucho. Son cosas inverosímiles, porque es tan fácil como una llamada. Igual la RFEA no lo contempla, pero es algo que debería mejorarse.