habló a corazón abierto con sus familiares para los micrófonos de RTVE. El protagonista se puso los cascos. El resto ya es historia. La conversación que tuvo Asier Martínez después de la final con sus hermanos fue surrealista, a la altura de un chaval humilde de 21 años. Lejos de los focos mediáticos y formalismos, el atleta navarroon sus familiares para los micrófonos de RTVE. El protagonista se puso los cascos. El resto ya es historia.

-Has estado en la final. Tú. Asier. 21 años. En la final-, decía con voz entrecortada su hermana Nagore desde Pamplona.

-¿Vamos haciendo unas pizzas?-, preguntaba su hermano Aitor.

-¿O prefieres unos nachos?-, bromeaba Nagore.

Asier solo podía reír y no paraba de moverse emocionado: “Todavía no me lo creo. Solo Jon Seriola y mi entrenador François eran conscientes de lo que podía correr. Ellos confiaban en que esto podía salir. Gracias a Seriola que se ha pegado un mes para mí. No tengo palabras”, añadió.

La breve charla con sus dos hermanos también sirvió para desvelar que Asier Martínez seguía un estricto plan de entrenamientos y una rigurosa alimentación. En este contexto, el batido de proteínas se convirtió en el fiel acompañante del atleta en los pocos momentos de ocio que podía compartir con sus amigos. “Soy un enfermo. Les puedo agradecer a mis colegas que no me hayan incitado en exceso, aunque a veces lo hacían un poco. No tengo palabras”.

Por último, dejó una frase muy comentada entre los seguidores navarros: “Esto ha sido lo mejor de mi carrera y de mi vida, y ahora quiero celebrarlo con una buena juerga con mi cuadrilla y mi grupo de entrenamiento”.