Por tercera madrugada en escasos días, las alarmas sonaron temprano en muchos domicilios de Navarra. Había que ver a Asier Martínez en la final de 110 m. vallas . No importaba que la cita histórica fuera a las 4:55 horas. El resultado era lo de menos, porque el navarro ya se había convertido en la revelación del atletismo español. Salió de vestuarios con el rostro de concentración máxima y sin hacer las tonterías de sus rivales. El zizurtarra tan solo se subió la cremallera del mono, un gesto que volvió a repetir instantes antes de comenzar la carrera.

A más de 10.000 kilómetros del Estadio Nacional de Tokio, una parte de su familia se reunió para disfrutar y sufrir a partes iguales. Las horas intempestivas obligaban a disminuir el volumen de los gritos, pero seguro que el protagonista escuchó los apoyos muy de cerca. Algunos vivieron la carrera sentados en el sofá y otros prefirieron estar de pie. “Increíble. Nos ha hecho disfrutar a tope. Mejor no se puede hacer”, confesaba un ilusionado Eduardo Martínez, tío de Asier, a las cámaras de TVE. Su hermana Nagore no pudo contener los nervios. “Estoy temblando todavía por el subidón de adrenalina”, afirmaba en tono bajo. Su otro hermano, Aitor, también manifestó su felicidad: “Por las horas que eran no hemos podido disfrutarlo como queríamos, pero al menos lo hemos podido ver. Se ha disfrutado a nuestra manera”.

Otro de los focos nocturnos apuntaba a su cuadrilla de toda la vida. Nueve amigos se reunieron en un domicilio para vitorear al gran Asier. Esa otra familia que tantas veces ha acudido a la estación de tren de Pamplona, también de madrugada, para celebrar los tantísimos éxitos del zizurtarra durante esta temporada. Estos sí que hicieron ruido.

También dieron señales de vida en la madrugada sus compañeros y compañeras de equipo. “De mayor quiero ser como tú. No tienes límites”, escribió en su cuenta de Instagram Nerea Bermejo. “Sexto en los Juegos Olímpicos. Buen trabajo”, le felicitó también Jorge Illarramendi. Seguro que tampoco se lo perdieron los Iker Alfonso, Ander Iriarte, Laila Lacuey, Teresa Abascal o Martina Wiafe. Y qué decir de su entrenador François Beoringyan, posiblemente el hombre más feliz en la faz de la tierra.

Hasta la cuenta oficial del Comité Olímpico Español se deshizo en elogios ante el navarro de 21 años: “¡Qué grande eres Asier Martínez! Inmensa, gigante final. Finaliza sexto en su primera final olímpica. ¡Y marca personal! Espectacular diploma”.

Seguro que durante el día de ayer, sus padres Jesús Martínez y Elena Etxarte no podían esconder la sonrisa debajo de la mascarilla. Su hijo ya es presente en el atletismo español.