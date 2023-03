"Compartimos una forma de entender el cine, pero con narrativas diferentes"

Son parte de una generación de directoras y productoras navarras formadas bajo la inspiración de Mercedes Álvarez (Aldealseñor - Soria, 1966), la cineasta española que obtuvo el reconocimiento unánime de la crítica con su primer largometraje 'El cielo gira' (2005). Y con ella se reunieron la semana pasada en Pamplona, para que presentase el preestreno en sala comercial en la capital navarra de '918 Gau' ('918 noches'), dirigida por Arantza Santesteban (Pamplona, 1979) y producida por Marina Lameiro (Pamplona, 1986), de Hiruki Filmak, y Marian Fernández (Pamplona, 1974), de Txintxua Films. La propuesta cinematográfica, que narra la experiencia en prisión de su directora y ha sido galardonada en festivales nacionales e internacionales, cumple hoy su último día en cartelera.

¿Qué ha significado estar en la capital navarra con ‘918 Gau’?

Arantza Santesteban: Ha sido muy bonito llegar por fin al público de Pamplona con la película y además en unos cines que hemos visitado tanto... Hacerte un hueco en salas comerciales cuando se compite con películas de muchísima promoción es muy difícil, así que haber encontrado por fin un espacio y un momento para hacerlo es siempre muy agradable.

Las tres pertenecen a una generación de cineastas navarras con una visión muy especial. ¿Qué comparten como profesionales?

Marina Lameiro: Una forma de hacer cine y de entender el cine. También una ética y, sobre todo, a día de hoy, una amistad que ha surgido trabajando juntas. Algunas, igual, sí nos conocíamos desde antes, pero yo, por ejemplo, a la única que conocía era a Ione [Ione Atenea, nombre artístico de Ione Lameiro], que es mi hermana. Así que trabajando y compartiendo nos hemos hecho amigas y ahora diría que primero somos amigas y luego compañeras de trabajo.

¿Qué otras cineastas navarras, además de Ione Atenea, podrían incluirse en este grupo?

A. S: Maddi Barber, que es directora de fotografía también en 918 Gau, pero además, por generación, también Irati Gorostidi y Mirari Echavarri.

¿Y en qué se diferencian entre ustedes?

M. L: Tenemos cosas en común, pero no todas hacemos lo mismo, así que yo resaltaría la singularidad de cada una. Al pertenecer a un grupo podría entenderse que también las narrativas que construimos son iguales, pero eso no es así. Tenemos una forma compartida de hacer cine: queremos que sea sostenible, que compartamos algo en el camino, es decir, que le damos mucha importancia al proceso, que este sea cuidadoso y que lo que contemos tenga incluso una ética de lo colectivo y de lo formal. Queremos ser cuidadosas, porque también arriesgamos mucho desde un aspecto formal. Esto es algo que también nos une, pero, a la vez, cada una de nosotras tenemos nuestra singularidad. Es muy bonito que cada una hagamos cine desde nuestra propia perspectiva.

¿Podrían ser más concretas?

M. L: Tampoco sé si podría definirlo... Cada una tiene sus propios temas, de los que le gusta hablar, temas que le interesan y que muestran una forma de aproximarse a la realidad.

¿Qué aproximaciones son esas?

Marian Fernández: Observando desde fuera, yo, como productora -ya que no soy en absoluto creadora y todas ellas sí lo son, aunque luego jueguen otros roles dentro de los proyectos que hacen colectivamente-, veo que tienen unas personalidades propias muy marcadas y cada uno de sus proyectos personales está absolutamente enclavado en su personalidad. Cada proyecto se reconoce y se distingue por esa personalidad tan fuerte que tienen en su capacidad creativa.

¿Qué ha aprendido usted de ellas?

M. F: He aprendido muchísimo con ellas, sobre todo en el paradigma. Yo venía de hacer el cine pensando en el qué, es decir, donde lo importante y lo urgente era hacer cine. Lo que he aprendido con este grupo es a pensar en el cómo, de modo que el cómo sea tan importante o más que el qué.

La prueba de que todas son diferentes es que cada una de ustedes está trabajando ahora en un proyecto distinto. ¿Podrían adelantar algo de su actual trabajo?

M. L: Yo estoy terminando con Maddi Barber un proyecto que llevamos haciendo desde hace dos años que se llama Paraíso, que tiene dos partes y que espero que terminemos ya . A la vez, estoy desarrollando la segunda parte del documental Young&Beautiful y que posiblemente rodaremos en 2024.

M. F: En la productora, tenemos en marcha varios proyectos interesantes, de distinto tipo y con distinta gente, pero todavía en fase de desarrollo. En esta fase, el guion está más o menos avanzado, pero no sabemos aún cuándo podremos realmente rodar... Aunque no creo que sea antes de 2024.

A. S: Pues ahora mismo, he tenido que hacer un alto en el camino del cine, digamos que para atender el doctorado. Tengo que entregar la tesis a un año vista, así que me estoy entregando en cuerpo y alma a ello. En la tesis, enmarcada en Bellas Artes y que presentaré en la Universidad de Lisboa, reflexiono sobre los imaginarios políticos como otras formas de representar lo sensible y lo vulnerable.

¿Y para cuándo llevarán a cabo otro proyecto colectivo?

Todas: Motivación hay de sobra. No creemos que tengamos que hacer mucho esfuerzo para ello...